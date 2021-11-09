【保釋被拒】支聯會兩前常委早前高院申保釋被拒　法官指國安法適用

▲ 其中兩名被告梁錦威和陳多偉早前向高院申請保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

警方國安處早前要求支聯會提交資料被拒，支聯會5名常委因此被控違反《港區國安法》的《實施細則》，其中兩名被告梁錦威和陳多偉早前向高院申請保釋被拒，法官今（9日）頒下裁決理由，指由於《實施細則》屬《港區國安法》重要一部分，因此終院就《港區國安法》案件頒下的批准保釋門檻亦適用，法官認為一旦獲准保釋，被告會繼續作出危害國家安法的行為，因此拒絕申請。

涉案共5名被告鄒幸彤（36歲、大律師）、梁錦威（36歲、葵青區議會主席）、鄧岳君（53歲、無業）、陳多偉（57歲、貨車司機）和徐漢光（72歲、退休人士）被控沒有遵從通知規定提供資料罪。

判詞中指出，代表梁錦威和陳多偉的大律師石書銘早前陳詞時指，被告所面對的控罪，只是《港區國安法》下的附屬罪行，而非《港區國安法》罪行。律政司一方則回應指，《實施細則》屬《港區國安法》43條的延伸，不能單獨考慮，而其目的亦是要維護國家安全。

法官杜麗冰認為，《實施細則》屬《港區國安法》的重要一部分，因此當考慮保釋申請時，終審法院於黎智英一案中頒下的門檻亦適用。而署任主任裁判官在拒絕兩人保釋申請時，已考慮到本案所涉的是持續性的罪行，申請人拒絕提供資料亦會影響警方調查有關危害國家安全的罪行，甚至造成重大的證據損失及使犯案者得以逃脫。

雖然申請人一方指有關控罪的最高刑期只是6個月，而申請人已被還押個半月，但法官相信法庭將會訂下最快的審期。經考慮所有因素後，法官認為一旦批准保釋，申請人將會繼續作出危害國家安全的行為，因此拒絕兩人保釋申請。

資料顯示，兩名申請人最終於裁判法院准保釋候訊。

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記者：楊詠渝