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【持刀行劫】葵涌便利店遭行劫掠逾4千元　50歲男子被捕

社會 15:58 2021/11/09

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葵涌持刀漢打劫便利店。（警方fb截圖）

葵涌有便利店遭行劫，疑犯以購買飲品時，亮刀指嚇女職員，並劫去約4400元後逃去。

事發在今周日（7日）晚上7時58分，葵盛西邨一間便利店被打劫，一名男子進入便利店內，以現金購買了兩包飲品，其後離開，並在5分鐘後折返，再次以現金購買飲品，當便利店女職員找續時，男子亮出一把約23厘米的生果刀，並指嚇女職員，同時再從收銀機劫去約4400元後逃去。

警方今日（9日）表示，翻查大量閉路電視、經進一步調查及透過「葵防計劃」得到重要情報後，昨日下午約4時在葵盛西邨一個單位外拘捕一名50歲姓李本地男子，涉嫌行劫。並在該單位內檢獲懷疑為被捕男子犯案時身穿的衣物及部分懷疑贓物，包括約2200元港幣，現正被扣留調查。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

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記者：余思嵐

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