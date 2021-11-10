【超市大搜查】11款專櫃品牌眼霜大比拼　《LDK》推薦高保濕+抗皺A級眼霜【附完整排名】

▲ 11款專櫃品牌眼霜保濕力、成分、使用感大比拼。

各大品牌近期均進行減價優惠，其中專櫃品牌護膚品是不少人的目標之一。日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》就比較過11款專櫃品牌、貴價的眼霜，透過實測，按產品保濕力、成分、使用感等3方面的表現，整理出2021年抗皺眼霜排行榜。

《LDK》準備了11款、超過5000日元的專櫃品牌眼霜，當中不乏熱門眼霜及著名品牌，本港亦有售，例如：SK-II、KIEHL’s、IPSA、Clarins、Dior、Melvita、Lancome等。

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評分標準有三項，分別為保濕力、成分及使用感。檢測將比較使用前及使用後3小時的保濕力；檢查保濕、美白、緊緻、皺紋改善成分；檢測產品是否方便使用。並以保濕力為首要指標。

結果發現，11款貴價眼霜整體上可分為A、B、C三個等級，當中A級表現最佳。

B級及C級

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A級眼霜

榮獲A級的眼霜有4款，其中包括SK-II及KIEHL’s。A級的眼霜，不論是保濕力、成分及使用感都有較高評分。而LDK在這11款眼霜中，最推薦的是「Obagi Derma Power X stem sharp eye」及「KIEHL’s醫學維他命C淡紋亮眼精華霜」。前者從內到外深度護理皺紋，有自然光澤。後者可減輕眼睛疲勞感，甚至在測試中皺紋可立即減淡。

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責任編輯：楊宛茜