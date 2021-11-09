【拆橋封路】政府擬拆北角糖水道行人天橋　2年工程期間英皇道需封一條行車線

▲ 政府擬拆北角糖水道行人天橋。（資料圖片）

政府擬拆卸北角電車總站旁的糖水道行人天橋，現時正研究拆卸工程的施工細節及評估工程對附近的影響。據初步估計，英皇道與糖水道路口在夜間或需實施臨時改道安排，北角電車總站亦需研究重置。在工程安排確定後，即會展開拆卸工程，預計工程需時2年內。

東區民政事務處、運輸署及路政署向東區區議會提交文件，交代拆卸糖水道行人天橋事宜。

文件指出，鑑於糖水道行人天橋的環境衞生欠佳對社區造成滋擾、天橋上蓋已因火警被拆卸、及運輸署認為附近地面行人過路設施已足以應付需求。經過多次跨部門討論後，政府同意拆卸整條糖水道行人天橋。

現時，相關政府部門正研究工程施工細節及評估工程影響 。根據初步評估，為配合拆卸工程，英皇道西行及糖水道南行各有一條行車線需在施工期間臨時封閉。

此外，為架設及移除臨時工作台， 英皇道與糖水道路口在夜間或需實施臨時改道安排。運輸署及路政署會檢視行人過路及交通情況，適時實施合適的交通措施。

由於拆卸該天橋或會影響康威大廈及北角電車總站，相關政府部門正與康威大廈及電車公司商討相關細節及後續安排，如處理康威大廈外牆及研究重置電車總站設施等。

待工程安排及後續工作確定後，政府會隨即展開天橋拆卸工程，預計工程開展後兩年內完成。

糖水道行人天橋於1985年開放公眾使用，位於北角電車總站旁，橫跨英皇道並連接康威大廈及位於糖水道的行人路。運輸署於1993年在英皇道加設地面交通燈行人過路設施，令該天橋使用量長期偏低，以致屢遭雜物佔用，加上近年有大量野鴿聚集，導致該處衞生環境情況並不理想。

儘管政府部門曾多次清理橋上非法構築物及堆積的雜物，有關的環境衞生問題仍然持續出現。該天橋曾於2020年4月發生火警，造成行人天橋部分上蓋受損。因此，該天橋需要臨時封閉，進行詳細檢查及維修。

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責任編輯：陳梓蔚