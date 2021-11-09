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【梅艷芳】內地女歌手伍珂玥騷梅姐翻版碟　天后楊千嬅當場黑臉

娛樂 16:00 2021/11/09

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楊千嬅在《梅艷芳》宣傳活動上化解公關災難。

電影《梅艷芳》即將上映，在片中飾演梅姐梅艷芳的女主角王丹妮，近日與有份參演此片的楊千嬅、電影《梅艷芳》的投資者江志強在內地四出宣傳。

於當中一次《梅艷芳》宣傳活動上，眾人更與《中國好聲音2021》總冠軍、現年23歲的內地歌手伍珂玥一同現身。

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比賽曾唱《蔓珠莎華》

當日在《中國好聲音2021》比賽時，伍珂玥曾唱過梅姐的《蔓珠莎華》，被讚演繹到位。

伍珂玥在是次《梅艷芳》電影活動上表示，梅姐是她的童年回憶，亦是音樂道路的引路人，指在成長過程中遇到困難時，梅姐歌曲給予其力量。她同時還帶來家中珍藏的梅姐CD分享感受稱：「有些碟子比我年紀還要大。」並回憶指，當年鄰居還會來她的家借梅姐CD欣賞。

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千嬅變臉化解危機

伍珂玥展示手上的梅姐CD，千嬅在剛開始時說：「很有歲月痕跡！」，可是當千嬅再細心一看CD後臉色一沉，表情漸尷尬，並向在旁邊的電影老闆江志強竊竊私語，因為伍珂玥帶來的梅姐CD全是翻版唱片。

不過楊千嬅十分專業，伍珂玥還在分享感受時，千嬅仍然會回應對方，但同時千嬅向台下工作人員打眼色，叫他們上台把CD拿走，接著千嬅馬上回復笑容，成功解決一場公關災難。

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此段影片在網上瘋傳，有網民表示千嬅應變能力強，當場解決尷尬局面。

另外，亦有網民指，估計在伍珂玥的小時候，正版的梅姐CD在內地並不流行，所以她分辨不出家中的梅艷芳唱片是否正貨，實屬情有可原，相信伍珂玥真心尊重梅姐及版權。

撰文 : TOPick柴犬出動

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