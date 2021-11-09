【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生 

▲ 情夫向已婚女友丈夫淋鏹水囚9年9個月。

31歲廚師與已婚女同事發展婚外情，情夫稱出於愛按女友指示，向其出軌丈夫淋鏹水，並教導他如何避開閉路電視，涉案廚師其後自首，早前承認意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，今（9日）於高等法院被判監9年9個月。法官斥責被告有計劃及有預謀，襲擊行為惡毒，事主不但被毁容，身心亦受無法治療的創傷，其所受之痛苦不能以言語形容，事主一生完全被摧毀。



被告陸智勤（現年31歲），任職廚師，承認1項意圖造成身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指他於2019年11月27日，在將軍澳富寧花園停車場，向張金強淋潑腐蝕性液體，即硫酸，意圖使張身體受嚴重傷害。

法官判刑時指，根據事主的2月的創傷報告指出，事主頭、頸及上肢變形及留有疤痕，並須穿上壓力衣。事主事後有嚴重抑壓及創傷後遺症，經常發惡夢及感到驚恐，身心嚴重受創，法官形容事主一生被完全摧毀。

法官指被告撰寫道歉信予事主，法庭將代為轉交。法官指事主頭及身體多處嚴重受創，被告所作的襲擊行為惡毒，事主所受之痛苦難以以言語形容。

法官指事主於事件中永久毁容，身心亦受無法治療的創傷，以15年為判刑起點，被告認罪及自首獲減刑至9年9個月。法官指被告雖然早前已替警方錄取口供，並供出案件主腦，惟因主腦所涉另案仍未處理，故法官就此不作進一步減刑。



案發於晚上9時許，年約50歲事主張金強致電妻子正在回家途中遭淋潑液體，其頭、頸、上肢及上半身共有3%燒傷，左眼部分視力受影響。



警方經調查後發現被告於長沙灣一餐廳工作，翻查閉路電視片段顯示，被告曾於案發停車場出現。案發後兩天凌晨2時許，被告到警署自首，警誡下稱與已婚女同事為情侶，對方指其丈夫出軌，並提及擬報復。

案發晚上，女友致電被告丈夫何時回家，以及教他如何避開閉路電視，被告稱向張淋潑通渠水後，乘的士與友人外出，他指沒收過任何報酬，基於對女友的愛才犯案。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧