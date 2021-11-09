【明日大嶼】土拓署：交椅洲人工島不少於2百公頃土地作住宅用途

▲ 交椅洲填海。（資料圖片）

土木工程拓展署今日（9日）表示，計劃中交椅洲人工島新增填海土地可興建15萬至26萬個住宅單位，供約40萬至70萬人居住，而初步建議約1000公頃填海範圍當中，不少於20%會作住宅用途，即不少於200公頃，而非報道所指僅10%面積為住宅用地。

署方指，今年6月委聘顧問，為鄰近交椅洲約1000公頃人工島進行詳細的規劃及工程研究，以及為連接人工島的優先道路和優先鐵路進行技術可行性研究。



另外，署方亦稱人工島將提供約100公頃的商業和寫字樓樓面面積，發展為香港第三個商業核心區，提供約20萬個就業機會，並通過整全規劃，實現兼備完善的政府、機構或社區設施、交通基建，以及充裕的休憩用地和綠化空間的宜居社區，將透過現時進行中的規劃、工程及交通研究，確認人工島的填海範圍、土地用途和運輸基建配套。

政府力推「明日大嶼」計劃，環諮會昨日討論中部水域人工島的顧問研究詳情，根據土木工程拓展署及規劃署向環諮會提交的文件指，交椅洲人工島又會以「城郊共融」為理念，由排水渠至廢物管理，亦會加入智能、碳中和等元素，同時配合港府2050碳中和願景。文件中指現時人工島料需填海1000公頃，惟最終實際數字仍有待研究後才確定。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐