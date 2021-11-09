【靚太安樂窩】情深妻子用遺產翻新350呎公屋　特設酒櫃懷念逝世老公

▲ 65歲獨居妻子花$42萬翻新350呎公屋，特設酒櫃懷念逝世老公。

生老病死，是人生必經階段，面對摯愛的離去，或會感到失落、悲傷及孤單。一名65歲的太太使用部分丈夫的遺產，翻新一起居住多年的愛巢，當作丈夫送給她的「最後禮物」，讓自己換個新環境，重新適應新生活，換個方式記念丈夫。

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裝修前的問題

這名女戶主Queenie及負責單位設計的「銀河工程設計有限公司」室內設計師Kit Wong接受TOPick訪問，分享單位裝修的特色及心思。Queenie和丈夫於90年代以「自置有其屋」計劃購買了位於大埔的350呎公屋單位，Queenie居住至今約28年。

單位於2000年進行大裝修後，相隔21年，單位開始變得殘舊，亦有嚴重的漏水導致天花牆紙發脹。另外，由於客廳沒有窗門，採光度不足，常常比較陰暗。

自從丈夫於2020年離世、兒子成家搬走了，單位由3個人住變成只有Queenie 1人居住。因此，新裝修除了解決已有問題，亦重新規劃空間，打造猶如酒店的時尚現代風格的單位，讓女戶主住得更舒適。

老公離世，留底咗一筆錢，我想用部分錢翻新屋企留為記念。

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多款名酒重見天日

Queenie和丈夫都有收藏名酒的習慣，但這些名酒一直都放在床下底。室內設計師Kit特設酒櫃，展示多年來收藏的名酒，當中包括別具意義的「竹鶴21」，這是Queenie和丈夫去日本旅行尋到的寶物；另一瓶名酒是Royal Salute，是他們打算結婚40周年是飲用慶祝。

今年是結婚39周年，可惜已經無法一起開酒慶祝了。

一個人住時，Queenie不時想起丈夫，也會到酒櫃看看酒，睹物思人。

解決漏水問題

此外，Kit將本身溫馨風格的單位改為時尚現代風格，由於窗口及洗手間都出現嚴重漏水問題，加上單位屬低層單位，比較嘈吵，Kit解決漏水問題問題同時重新更換隔音窗門，打造更寧靜的安樂窩。

另外，Kit清拆洗手間重新打造，安裝了浴室寶，解決潮濕問題，Queenie十分喜歡洗手間的設計，為她帶來方便。

解決採光問題

由於客廳本身沒有窗門，Kit Wong將梗廚變半開放式廚房，拆了一幅牆，用酒櫃間隔。廚房採用石膏板天花，再暗藏天花燈，令環境更光猛。另外，Kit亦把睡房的牆拆掉，變透光櫃，客廳增設弧形燈糟，令客廳更有空間感。

享受返璞歸真生活

由於Queenie現已退休，生活都返璞歸真，除了展示可以懷念丈夫的酒櫃，她的名牌手袋及丈夫的收藏錶都收起。

退咗休都冇咩機會用到靚手袋，會搵個地方好好收藏，出席宴會時先攞出嚟用。

Queenie雖然一個人住，但她喜歡與朋友和親人相聚，裝修後的單位，方便她舉辦不同的聚會和派對，邀請朋友們到訪，而兒子幾乎每星期回家探望，令Queenie都感到滿足。

裝修詳情

這個單位花了約3個月裝修，Queenie全程給Kit自由發揮，單位煥然一新，漏水問題解決了，也更光猛，整個效果也令她很滿意。整個工程花費$42萬，詳情如下：

傢俬 15萬

現埸木工 2萬

泥水 9萬

铝窗 3萬

水喉 2.5萬

清拆 2萬

油漆 3.5萬

電燈 5萬

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記者：王芷瑩