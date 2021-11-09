【愛女心切】未成年女兒被男友拐賣做性奴　父闖淫窟救女刺死仇人報復

▲ 美國一名父親得知愛女被男友拐賣當性奴，一怒之下將女兒男友刺死。

美國華盛頓早前發生一宗兇殺案，一名60歲男子發現女兒遭其男友拐賣當性奴，決定與女友一同闖淫窟救人。他把愛女救出之後氣憤難平，將女兒男友擄走，用亂刀刺死對方並棄屍車尾箱內。

父闖淫窟救人

綜合外媒報導，事發於華盛頓史波坎市（Spokane），當地警方在上月底接報，指一輛廢棄汽車傳出惡臭，到場發現車尾箱有一具腐爛遺體，證實死者是失蹤一年的19歲男子Aaron Sorenson。警方發現Aaron手腳被捆綁、身上有多處刀傷，頭部亦有重傷，懷疑他遭謀殺，及後根據廢棄車輛的車牌號碼找到疑犯。

現年60歲的John Eisenman向警方坦承自己殺害Aaron，並詳述作案經過。去年10月時，John發現愛女被男友以1千美元（約7700港元）的價格，賣給西雅圖的犯罪組織，立即與女友前往當地救人。

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狂刺女兒男友致死

John將女兒平安送回家後氣憤難平，將Aaron擄走並與他對質。兩人在爭拗期間發生肢體衝突，John將Aaron的雙手捆綁，用磚頭砸向他的頭部，又用刀狂刺他身體致死。John確認對方死亡後，將屍體放到車尾箱，然後駕車到偏遠地區，連人帶車一併拋棄，直至上月底才有人揭發案件。

John於上月29日落網，被控一級謀殺罪，目前在監獄拘留，保釋金達100萬美元（約770萬港元）。

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責任編輯︰王明芳