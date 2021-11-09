【加電費】中電港燈分別加電費5.8%及7% 3人家庭每月料加20至24元
社會 16:56 2021/11/09
兩電今日（9日）公布來年電費變動，中電和港燈淨電費分別加5.8%及7%，明年元旦生效。兩電解釋，加價主要反映天然氣價格急升，發電燃料成本增加。
電費由基本電費和燃料調整費兩部分組成。基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤，而燃料調整費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。
|2022年電費檢討結果
|中電（港元/度）
|港燈（港元/度）
|基本電費（升幅）
|0.937（--）
|1.09（--）
|燃料調整費
|0.386（+37.4%）
|0.273（+56.9%）
|計及回扣淨電費（升幅）
|1.289（+5.8%）
|1.353（+7%）
資料來源：政府記者會內容
中電宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約37.4%至每度電0.386元。結果淨電費由現時的每度電1.218元，加5.8%至每度電約1.289元。
港燈宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約56.9%至每度電0.273仙，淨電費由現時的每度電1.264元，加7%至每度電約1.353元。
環境局局長黃錦星估計，一般3人家庭現時每月電費為275元，來年每月會加20至24元。
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責任編輯：陳梓蔚