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【加電費】中電港燈分別加電費5.8%及7%　3人家庭每月料加20至24元

社會 16:56 2021/11/09

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中電港燈公布電費調查方案。（資料圖片）

兩電今日（9日）公布來年電費變動，中電和港燈淨電費分別加5.8%及7%，明年元旦生效。兩電解釋，加價主要反映天然氣價格急升，發電燃料成本增加。

電費由基本電費和燃料調整費兩部分組成。基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤，而燃料調整費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。

2022年電費檢討結果
  中電（港元/度） 港燈（港元/度）
基本電費（升幅） 0.937（--） 1.09（--）
燃料調整費 0.386（+37.4%） 0.273（+56.9%）
計及回扣淨電費（升幅） 1.289（+5.8%） 1.353（+7%）

資料來源：政府記者會內容

中電宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約37.4%至每度電0.386元。結果淨電費由現時的每度電1.218元，加5.8%至每度電約1.289元。

港燈宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約56.9%至每度電0.273仙，淨電費由現時的每度電1.264元，加7%至每度電約1.353元。

環境局局長黃錦星估計，一般3人家庭現時每月電費為275元，來年每月會加20至24元。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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