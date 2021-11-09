【加電費】中電港燈分別加電費5.8%及7%　3人家庭每月料加20至24元

▲ 中電港燈公布電費調查方案。（資料圖片）

兩電今日（9日）公布來年電費變動，中電和港燈淨電費分別加5.8%及7%，明年元旦生效。兩電解釋，加價主要反映天然氣價格急升，發電燃料成本增加。

電費由基本電費和燃料調整費兩部分組成。基本電費涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤，而燃料調整費則反映燃料價格的變動，以實報實銷的方式，由用戶向電力公司支付。

2022年電費檢討結果 中電（港元/度） 港燈（港元/度） 基本電費（升幅） 0.937（--） 1.09（--） 燃料調整費 0.386（+37.4%） 0.273（+56.9%） 計及回扣淨電費（升幅） 1.289（+5.8%） 1.353（+7%）

資料來源：政府記者會內容

中電宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約37.4%至每度電0.386元。結果淨電費由現時的每度電1.218元，加5.8%至每度電約1.289元。

港燈宣布，來年基本電費凍結，燃料調整費加約56.9%至每度電0.273仙，淨電費由現時的每度電1.264元，加7%至每度電約1.353元。

環境局局長黃錦星估計，一般3人家庭現時每月電費為275元，來年每月會加20至24元。

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責任編輯：陳梓蔚