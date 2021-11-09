【立法會選舉】經民聯派8人參選　梁君彥父子兵無緣同上陣

▲ 梁君彥（中）競爭連任立法會，但其兒子梁宏正則不會參選。（林宇翔攝）

經民聯今日為下月的立法會選舉，舉行集氣大會，並宣布一共派出8人參選，包括立法會主席梁君彥，但其兒子、全國青聯副主席梁宏正則不在名單之上，意味這對「父子兵」不會一同上陣。

經民聯主席盧偉國指，選舉會續以「推經濟、惠民生」為口號，切實回應社會訴求，希望香港能盡快走出政治鬥爭的泥沼。

▲ 陸瀚民參選選委會界別。（林宇翔攝）

首次參選的陸瀚民表示，自己是80後、基層出身，受惠於經濟騰飛，今次參選是要飲水思源，回饋社會，也希望參選能夠連結三種關係：青年與社會及政府、工商與基層，以及行政與立法。

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經民聯8人參選名單：

商界（第一）：林健鋒

工業（第一）：梁君彥

工業（第二）：吳永嘉

鄉議局：劉業強

金融服務界：張華峰

工程界：盧偉國

選委會：梁美芬、陸瀚民*

*為首次參選

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記者：陳宛彤