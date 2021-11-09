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【梅艷芳】由電影掀動的那些年回憶　鄭丹瑞：我見到我心裏的那個梅艷芳

娛樂 16:37 2021/11/09

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用一個全新人，去演繹一位不論在舞台、在電影，都是神級地位的天王巨星，單單因為這一點，就已經值得買飛入場睇《梅艷芳》。

先撇開「沒有人可以演繹出我心裏那個梅艷芳」的成見，製作團隊是誠意可嘉。據投資者江老闆說，拍這部電影，是為了完成當年「和梅艷芳合作」的一個承諾、一個心願。

由籌備到上畫，足足七年時間，幕後製作團隊用最現代的電腦科技，還原利舞台、還原尖東海旁，而新人王丹妮，用最大的努力，頂住所有壓力，還原梅艷芳。

電影用了不少特技呈現80年代香港面貌。

「王丹妮演得似唔似梅艷芳？」是我看過試映場後，不少朋友走來問我的一個問題。但既然大家已經先入為主地認為「沒有人可以演繹出我心裏那個梅艷芳」，那誰去演都不重要，是我的答案。

不過，當有一刻，我在漆黑的戲院裏，看到王丹妮在戲裏演繹幾個表情，忽然有觸動的感覺，我見到了我心裏的那個梅艷芳。

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我無意在這裏寫有關《梅艷芳》這齣電影的影評，只是看試映的時候，感觸良多，太多美好的、哀傷的回憶，湧上心頭，有的跟梅艷芳有關，更多跟那些年有關。尖東海旁，我也曾試過像梅艷芳和張國榮一樣，向着維多利亞港大聲喊出我的夢想；利舞台的舞台，是我嘗試成為一個專業司儀的試金石。

今天，利舞台改建成為高級商廈，尖東海旁變身星光大道；梅艷芳，卻永遠是我們心中的梅艷芳。

全文刊於《經濟日報》專欄，原題為「心中的梅艷芳

撰文 : 鄭丹瑞

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