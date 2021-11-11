【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位

▲ TVB劇《換命真相》的鄧佩儀（Gloria）首當女一。

現正熱播的TVB台慶劇《換命真相》，是鄧佩儀（Gloria）入行以來首次擔正女主角的演出，而且角色甚有發揮。

在2013年，Gloria放棄學業沽注一擲選美，奪得華姐冠軍並從加拿大來港發展演藝事業，她接受TOPick專訪坦言，曾歷迷惘期，所以感謝家人一直對她默默支持。

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想回到少年時

Gloria自覺入行以來算是很幸運，並形容能今次成為《換命真相》女主角是奇跡：「入行9年並非一段很短的時間，取得女主角劇本時很感觸。知道是很難得，在這行能獲得一個機會已很難，更何況是女主角，這數年只是盡最大的能力去博命，將我最好的一面做出來，其他的事則順其自然。」

《換命真相》的時光（譚俊彥飾）回到過去彌補過失。Gloria指如果自己也有機會重返以前的話，最想回到16至18歲時：「因為我太乖，應該趁後生時玩得癲一點，人大了便少了這些機會。我宅到有點後悔，有少許遺憾，好像失去了跟一班朋友很青春的回憶。」

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輟學參選

一直循規蹈矩的Gloria於加拿大的英屬哥倫比亞大學修讀商科，但於大學三年級那年來一次「反叛」。當時代表温哥華參加《國際中華小姐競選》的她勇奪冠軍，之後輟學加入TVB，不過其實她也曾感到憂慮：「覺得應否讀畢後才回來香港？反而父母很支持我盡快入行，覺得打鐵趁熱，應趁後生去體驗。」

最終她放棄學業回港發展演藝事業：「沒有後悔過，當年我選擇了演藝。如果是今時今日的我未必會作出相同決定。當時為何這麼大膽？將朋友、家人都丟低，不顧一切地回來並向前衝。年青真的沒甚麼可怕！」她感慨道：「這9年過得很精彩，並非一般人可嘗試及體驗到。」

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感激家人

入行9年，Gloria覺得不只自己一直努力，家人也付出了很多：「始終當藝人的支出很大，很多時都是靠家人，直到25、26歲時會有掙扎位，覺得應該負起責任養家或給家用。那時的我不知應該如何是好，會很混亂、擔心，如果家人一直在付出會很愧疚。」

父母一直在加拿大生活，自己在香港為事業打拼的她續指：「家人愈來愈老，跟他們分隔兩地之餘沒有盡孝道，愧疚感令我感到迷惘。多謝哥哥陪伴媽媽，有時我會覺得應該自己盡這個孝道。」

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世上只有媽媽好

跟媽媽的感情要好的Gloria有感而發：「媽媽無論如何都會將我放於首位。在我18、19歲時，曾因一些事情連續哭了兩小時，當時媽媽跟我一起哭，每次想到這情境都會有點感動，永遠有她在我身旁幫助及支持我。」

她深深體會到「世上只有媽媽好」：「如果我的人生如戲一樣，相信她會將自己的生命換給我。這是一個母親的思想，我的媽媽也不例外，不論是裁培我或實現我的夢想，她只想我開心。」

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所以她有時會覺得自己很不孝：「4年沒有跟家人見面，原來已這麼久。現在很想念他們，雖然會傾電話，但始終也是不一樣。」現時的疫情稍為緩和，她還特意跟公司請假回加拿大探望家人。

而Gloria希望有天能供養家人：「想無憂無慮地保證到他們可以舒舒服服地生活，更想可以跟他們一起環遊世界。」

其實在Gloria一早已做了女主角，她就是父母生命中的女主角！

記者：梁樂欣