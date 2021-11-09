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【高危群組】港大醫學院推丙肝篩檢先導計劃　逾8成參與者確診患丙肝　

社會 17:05 2021/11/09

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（由左四至左八）丙型肝炎患者林先生；基督教新生協會創辦人鄭振華牧師M.H；港大醫學院內科學系副系主任、腸胃肝臟科主任兼講座教授、李樹芬醫學基金會基金教授（內科）袁孟峰教授；港大醫學院內科學系臨床助理教授麥龍兒醫生及港大醫學院研究團隊護士黃玉英女士，聯同參與「丙型肝炎篩檢先導計劃」的非牟利團體代表呼籲，丙肝高危人士應盡快接受檢測及治療。（機構提供）

香港大學醫學院今日（9日）表示，推行丙型肝炎（丙肝）篩檢先導計劃，在為140人進行快速測試，當中有117人確診患上丙肝，確診率逾8成，較預期的4成多高出近一倍。

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港大醫學院指，研究團隊於2019年第三季起，透過非牟利團體接觸在中途宿舍及復康中心正進行藥物復康並共用針筒的人士，為其進行丙肝快速篩檢，並為適合治療的患者安排直接抗病毒藥物療程。截至2021年2月，140人快速測試中，共有117人確診患上丙肝，提高篩檢確診率逾8成，大幅縮短治療進程近7成。

院方稱，丙肝篩檢先導計劃大幅提高檢測成功率，逾8成參與者確診患上丙肝；同時亦大幅縮短安排患者接受治療的時間近7成，由原來的175天縮短至56天。截至2021年8月，已接受篩檢的人數累積至213人，獲得治療的患者總數也增加至74人，團隊期望可於今年12月底前為480名高危人士進行篩檢。

本港丙型肝炎病毒僅有約2.2萬名患者，難以透過大型篩檢找出患者丙肝，倘若沒有得到適當治療，患者有機會出現肝硬化甚至患上肝癌，篩檢先導計劃採用「目標群組消除」策略進行，為高危群組能更有效提供篩檢及治療，籲丙肝高危群組盡快接受測試。

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責任編輯：余思嵐

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