【超市大搜查】壞脂肪酸增患心血管病風險　營養師推介7款較健康植物牛油

▲ 營養師推介7款較健康植物牛油。

牛油香滑易入口，但要小心當中所含有的壞脂肪酸比重，多食隨時會增加患上心血管疾病的風險。澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）就在超市揀選了數款相對健康的植物牛油，全部壞脂肪酸比例介乎整體35%至21%，大家不妨參考一下。

植物牛油製作過程

植物牛油是由液態的植物油，透過氫化過程（加入鎳金屬微粒、二百度高溫加熱、高壓加入氫氣等步驟），將植物油轉變為半固體或固體人造牛油，從而令人造牛油耐熱並不易變質。

然而在這個氫化過程中，有一部份氫化不完全的不飽和脂肪，會轉變為破壞健康的人造反式脂肪（Trans Fat）。

7款壞脂肪酸含量較低牛油

Rosanna表示，攝取過多壞脂肪酸（飽和脂肪及反式脂肪）會增加體內壞膽固醇的積聚，從而增加患上心血管疾病的風險，因此應盡可能減少攝取壞脂肪酸。

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Rosanna續稱，牛油含高飽和脂肪，故不太建議選擇。但如果要揀選牛油，應盡量揀低脂無鹽的牛油。同時要控制份量，每餐不建議用多於1茶匙的牛油。而即使是最低壞脂肪酸的牛油，亦不宜過量食用。

文章內容獲何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」授權轉載。

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責任編輯：陳昊淋