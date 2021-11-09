【上訴駁回】涉藏自製發射器及波子罪成判囚　女生上訴駁回即時服刑

▲ 女生早前不服上訴，今（9日）被駁回，即時服刑。（資料圖片）

24歲女生涉於2019年元朗7.21事件發生後1星期，在元朗港鐵站被警方搜出藏有自製發射器及波子，女生早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚6周，准保釋候上訴。女生早前不服上訴，今（9日）被駁回，即時服刑。法官於判詞中指出，觀乎事發當日所有環境情況而言，女生自製的發射器及波子屬被製造或改裝以用作傷害他人的武器。

涉案上訴人劉曉敏被控於2019年7月29日，在元朗港鐵站H出口樓梯間的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個自製發射器及1包30粒波子。

法官今於判詞中指出，兩名控方證人，即政府化驗師及女警曾就案中的發射器及波子作測試，兩人的證供並不涉及意見證供，而是基於測試的事實。

法官指，雖然兩人並非專家證人，但這些測試亦有助法庭了解波子能否成功從彈弓杯發射出去、其射程及威力，以及能否作傷害他人的用途，這些都關乎彈弓杯和波子是否符合《公安條例》下「攻擊性武器」的定義。

而原審裁判官在作出裁斷時，考慮到案發時元朗港鐵站當日的服務時間已結束，但上訴人仍身穿黑衫黑褲，帶備兩項攻擊性武器及大量頭盔及護目鏡等裝備，明顯早有準備。綜合各項證據及上訴人的招認，裁判官裁定上訴人意圖在有需要時使用發射器及波子作傷害他人的用途，訴諸武力，其分析並沒有出錯。

法官又認為原審裁判官已就上訴人及辯方證人的證供作出非常仔細及詳盡的分析，亦沒有對辯方證人特別嚴苛，上訴人就她在案發時為何管有自製發射器及波子的解釋不合情理，因此裁判官拒絕接納其證供並無不妥之處。

法官因此認為，唯一合理及無可抗拒的推論，是上訴人意圖在有需要時使用發射器及波子作傷害他人的用途，訴諸武力，她管有上述武器是擬作傷害他人的用途，因此駁回上訴。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝