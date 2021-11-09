【防疫措施】港府研食肆及表列處所嚴推「安心出行」　現行措施延長多2周　

▲ 港府稱正研食肆及表列處所嚴推「安心出行」，現行措施延長多2周（曾耀輝攝）

現行社交距離措施明（10日）屆滿，各界均關注強制使用「安心出行」範圍會否進一步擴大，港府今指，現行社交距離措施會延續多2周至11月24日，同時強調為加強出現確診個案時接觸者追蹤工作的效率，保障市民和員工安全，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，並會於稍後公布詳情。

發言人又提到，現時本地80歲或以上長者新冠疫苗的接種率只有15%，即有85%該年齡層的長者正處於高風險狀態，是相當危險的信號，強調復必泰和科興疫苗對於預防新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。

港府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，在本港第五波疫情來臨前盡早接種疫苗。

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記者：鄧凱文