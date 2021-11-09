【薑黃粉≠薑黃素】薑黃素8大保健養生功效　營養師教增加吸收率2000%貼士【附4大貼士】

▲ 薑黃素改善血脂又抗癌消炎。

經常聽到薑黃素功效多多，是絕佳的保健食物，但你知道薑黃素其實不等於薑黃粉嗎？而食用薑黃粉其實不足夠攝取薑黃素。到底怎樣才可以攝取到足夠薑黃素？註冊營養師潘卓琳(啊家)在Facebook及IG撰文分享4個貼士。

啊家指，薑黃是印度料理中常會使用的香料，而薑黃素(curcumin)是薑黃中最重要的化合物，是抗氧化劑，也有抗炎效果。不過，要知道薑黃粉並不等於薑黃素。薑黃粉只含2-6%薑黃素，所以單靠食薑黃粉去獲取足夠的薑黃素不太可能。啊家拍，建議選擇食薑黃素保健品。

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薑黃素8大功效：

抗氧化

抗癌

改善焦慮

改善代謝失調問題

減慢眼睛退化

消炎

舒緩關節炎

改善血脂

不過啊家表示，雖然薑黃素對健康有多種好處，但人體吸收程度差，就算被吸收到也會迅速被代謝排出，令身體無法有效吸收薑黃素。故此，就算是買薑黃素保健品，啊家也有以下4大建議，可令吸收率大增2000%。

文章獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜