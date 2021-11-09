【社會共融】調查：逾8成殘疾人士乘小巴感不便　復康會促普及無障礙的士小巴

▲ 調查：逾8成殘疾人士乘小巴不方便，復康會促普及無障礙的士小巴（香港復康會提供）

港府多年來積極推動殘疾人士融入社區，不過成效仍未如理想。香港復康會一項有關「殘疾人士社會參與和共融研究」的研究調查發現，不足4成受訪殘疾人士同意自己是社區的一分子，僅2成多人認為社區能夠滿足生活需求，反映大多數殘疾人士認為自己在社會的歸屬感較低。香港復康會建議政府制定全面普及無障礙的士和公共小巴的藍圖和策略，以及為不同專業人士提供無障礙培訓，提高對殘疾人士及無障礙法規、設計及管理維修知識。

香港復康會於2021年8月至9月期間，分別透過隨機電話訪問及網上問卷方式收集了500名15歲或以上、沒有殘疾狀況或長期病患的公眾人士，以及321位殘疾人士、長期病患者及其照顧者的回覆。

在社區無障礙設施方面，逾8成殘疾人士受訪者認為，小巴對殘疾人士來說較為不方便，有4成4人則認為的士較不方便，超過5成受訪的殘疾人士及長期病患者均認為，公共運輸交匯處中的輪椅人士上落車處、公共行人通道的樓梯或斜道，以及郊野公園的殘疾人士洗手間使用時都較有障礙。

不過公眾人士對一些公共設施例如公立醫院或診所、公共運輸交匯處等的無障礙程度卻有較高評分，與殘疾人士所給分數差距達15%至24%，反映無障礙設備並不如公眾所想，為殘疾人士帶來預期中的便利。

在社會參與度方面，4成6殘疾人士及長期病患者受訪者經常獨自一人活動，僅2成受訪者經常跟親朋好友親身見面，但6成4受訪殘疾人士表示經常利用電子產品與親人保持聯繫。調查中大多數受訪者很少或從不參與社區活動，包括病人自助組織活動（76.3%）、義工活動（76.2%）、文化活動（69.3%）或體育活動（60.1%）。

研究亦發現殘疾人士自覺被社會邊緣化，不足4成受訪殘疾人士同意自己是社區的一分子、僅2成多人認為社區能夠滿足生活需求、2成人認為自己和居住的社區保持密切聯繫，反映大多數殘疾人士認為自己在社會的歸屬感較低。

香港復康會復康部高級經理潘友為表示，殘疾人士對社區的歸屬感可作為評估殘疾人士是否共融社會的指標，此量度現仍屬較低水平，建議政府制定全面普及無障礙的士和公共小巴的藍圖和策略，以及為不同專業人士提供無障礙培訓，提高對殘疾人士及無障礙法規、設計及管理維修知識；另政府及相關團體可加強社區教育，透過舉辦體驗式活動，讓一般市民了解和體驗殘疾人士在日常生活面對的問題。

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記者：鄧凱文