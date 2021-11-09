【收聲多謝】Jace開騷前新歌慰勞二品官　陳凱詠露腰裝騷修身成果

▲ Jace 12月將舉行首個售票音樂會。

陳凱詠（Jace）出道2年迎來首個個人公開售票演唱會，將在12月11至12日於九展Star Hall舉行《UNBORDERED演唱會》，門票並於今日（9號）正式公開發售。

雖然還有一個月才到演唱會大日子，Jace出名錫粉絲又怎會要大家白等？因此，今日推出個人姿態跳舞主打《收聲多謝》，以「煞性節奏」講出忠於自己的態度。新曲是電子舞曲揉合Hip Hop和Rap元素，配合型格舞蹈，以個人態度回應外界聲音及輿論。

▲ 拍攝《收聲多謝》Dance Version讓粉絲先睹為快。

現今世代，人總會我行我素，只忠於自己的想法，對於外間評論只是以一句「收聲多謝」來回應。不過，Jace 認為面對眾人給自己的各樣評價，懂得聆聽別人的聲音再加以分析很重要：「其實做任何行業也會被別人評價自己，得到很多不同的意見，接收評價再作分析都是一種學問，繼而再聽從自己內心聲音正面去面對。」

新歌《收聲多謝》MV正在如火如荼製作當中，Jace知道「二品官」心急想看MV，所以特意在趕急的情況下拍攝《收聲多謝》Dance Version讓粉絲先睹為快，並可快點學會舞步在演唱會中跟Jace一起跳！

▲ 盡顯最近為演唱會努力維持體型的成果。

在《收聲多謝》Dance Version MV中，Jace穿起露腰裝，配上背面性感的高腰褲，盡顯最近為演唱會努力維持體型的成果。

《FWD 富衛保險呈獻 陳凱詠 UNBORDERED 演唱會》詳情：

日期：2021年12月11-12日

時間：晚上8 時15分

地點：KITEC Star Hall

票價：$780, $580, $380

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