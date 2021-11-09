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《手捲煙》配樂人iii首度開唱　演藝學院畢業多度獲邀海外演出

娛樂 16:00 2021/11/09

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

《手捲煙》配樂人iii將開音樂會。

曾為電影《手捲煙》擔任配樂的唱作人iii，於今年帶來首張個人專輯《EYE EYE EYE》及《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》音樂會，與聽眾片刻逃離現實生活，進入 iii 充滿獨特美學、色彩斑斕的Classical Pop（古典流行樂）世界，共同經歷一個「從心而發」的旅程。

 iii從自己的名字Iris Liu中取了中間3個「i」 字成為代號，有「我」（i）「雙眼」（eye eye）看到的世界的意思。

經過在SoundTube樂隊時期的初試啼聲，iii畢業於香港演藝學院，主修作曲。於兩年前以個人身份開展音樂創作之旅，iii享受在台上的每一刻，於演出中喜愛融入肢體動作元素呈現出自己眼中的奇妙世界。

iii曾參與不少海外演出，包括「2017臺北周末音樂不斷電」和三藩市 Noise Pop 音樂節。其派台作品《若有若無》及《告別式》均得到不錯的口碑。

iii（中）和Hanz（左）跟演出《手捲煙》太保合照。

除了自家作品，ii同時亦曾為廣告及電影配樂，期間便獲導演陳健朗賞識，為電影《手捲煙》擔任配樂。

iii在《EYE EYE EYE》專輯中，繼上一回「晝夜三部曲—第一章」《二人四足》後，今次「晝夜三部曲—第二章」《Where’s Wally》，同樣編製了Day Version及Night Version兩個版本，當中Day Version用上iii最擅長的classical pop 營造Musical 的感覺，Night Version 則邀請了EDM Producer MAEL合作，一起創造出兩種截然不同的曲風，繼續去探索每一段並肩而行的關係。

關於《Where’s Wally》的創作背後，iii寫下了一番感言：「有些離開是自然而然的，即使我們曾經觸動過甚麼，以為過甚麼；在遠方生活之後，偶然會看見熟悉又相似的輪廓，再被輕輕拉進回憶之中，然後又一次發現，那時的我們，原是如此燦爛奪目。生命與生命真正交疊的時間或長或短，怎樣一起並肩而行，永遠是個無止境的課題。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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