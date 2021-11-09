【第三針疫苗】機管局：特定群組機場員工必須接種　限期為明年5月

▲ 香港機場管理局宣布所有特定群組機場員工必須接種第三劑疫苗。（資料圖片）

港府早前表示，2類人士本周四起可免費接種第三針疫苗，機管局今日（9日）宣布，所有特定群組機場員工必須明年4月30日或之前接種第三劑疫苗。

機管局表示，特定群組機場員工在完成接種第二劑疫苗6個月後盡快接種第三劑疫苗，所有特定群組機場員工已按照機管局要求接種第二劑疫苗，機管局及其承辦商的員工將於注射第三劑疫苗當天享有假期。亦呼籲機場同業向接種第三劑疫苗的員工提供假期及其他支援。

特定群組員工包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在一點五米範圍內沒有隔板或屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。

政府上周三（3日）宣布合資格人士同月11日起可打第三劑包括免疫力及較高風險人士，11月5日在專題網站開放預約，並預料合資格打針的群組人數約186萬人，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：余思嵐