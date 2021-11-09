【特首司長民望】特首林鄭月娥最新評分微跌得35.7分　財爺陳茂波上升至44.2分續排三司之首

▲ 特首林鄭月娥最新評分為35.7分，較上次調查稍微下跌1.3分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所今日公布特首及司長最新民望數字，特首林鄭月娥最新評分為35.7分，較上次調查稍微下跌1.3分。3名司長方面，財政司司長陳茂波評分續排榜首，最新為44.2分，創2018年2月以來新高。

香港民研在上月29日至本月3日期間，透過隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1004名18歲或以上香港居民。結果顯示，林鄭月娥最新評分為35.7分，較上月中下旬進行的上次調查，稍微下跌1.3分；支持度方面，23%受訪市民支持她出任特首，反對的則有66%人，支持率淨值為負42個百分點，與上次調查相約。

3名司長方面，「財爺」陳茂波的評分和支持度繼續排首位，最新評分為44.2分，較上月初進行的上次調查，上升2.3分；支持度方面，31%受訪者支持他出任財政司司長，反對的則有29%，支持率淨值為2個百分點，較上次調查大增7個百分點。

政務司司長李家超排第二，最新評分為36.5分，較上次調查略為下跌0.9分；但支持度有所上升，最新有29%人支持他出任政務司司長，另有35%表明反對，支持率淨值為負6個百分點，較上次調查增加4個百分點。

而律政司司長鄭若驊最新評分為28.8分，微升了0.5分；有14%受訪者支持她出任律政司司長，另有53%表明反對，支持率淨值為負39個百分點，下跌了4個百分點。

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責任編輯：胡偉明