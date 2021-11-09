  • 21°C
香港時間 : 20211109日 (週二) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首司長民望】特首林鄭月娥最新評分微跌得35.7分　財爺陳茂波上升至44.2分續排三司之首

政治 17:46 2021/11/09

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

特首林鄭月娥最新評分為35.7分，較上次調查稍微下跌1.3分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所今日公布特首及司長最新民望數字，特首林鄭月娥最新評分為35.7分，較上次調查稍微下跌1.3分。3名司長方面，財政司司長陳茂波評分續排榜首，最新為44.2分，創2018年2月以來新高。

香港民研在上月29日至本月3日期間，透過隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1004名18歲或以上香港居民。結果顯示，林鄭月娥最新評分為35.7分，較上月中下旬進行的上次調查，稍微下跌1.3分；支持度方面，23%受訪市民支持她出任特首，反對的則有66%人，支持率淨值為負42個百分點，與上次調查相約。

3名司長方面，「財爺」陳茂波的評分和支持度繼續排首位，最新評分為44.2分，較上月初進行的上次調查，上升2.3分；支持度方面，31%受訪者支持他出任財政司司長，反對的則有29%，支持率淨值為2個百分點，較上次調查大增7個百分點。

政務司司長李家超排第二，最新評分為36.5分，較上次調查略為下跌0.9分；但支持度有所上升，最新有29%人支持他出任政務司司長，另有35%表明反對，支持率淨值為負6個百分點，較上次調查增加4個百分點。

而律政司司長鄭若驊最新評分為28.8分，微升了0.5分；有14%受訪者支持她出任律政司司長，另有53%表明反對，支持率淨值為負39個百分點，下跌了4個百分點。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

【施政報告2021】民研即時評分為34.2分　錄回歸以來第3低分
22:54 2021/10/06
【施政報告2021】民研即時評分為34.2分　錄回歸以來第3低分
【施政報告2021】林鄭最新評分為30.5分　發表施政報告後顯著下跌
16:08 2021/10/07
【施政報告2021】林鄭最新評分為30.5分　發表施政報告後顯著下跌
【特首民望】林鄭月娥評分錄37分　支持率淨值錄負42個百分點
16:29 2021/10/26
【特首民望】林鄭月娥評分錄37分　支持率淨值錄負42個百分點

你可能感興趣

【施政報告2021】民研即時評分為34.2分　錄回歸以來第3低分
22:54 2021/10/06
【施政報告2021】民研即時評分為34.2分　錄回歸以來第3低分
【施政報告2021】林鄭最新評分為30.5分　發表施政報告後顯著下跌
16:08 2021/10/07
【施政報告2021】林鄭最新評分為30.5分　發表施政報告後顯著下跌
【特首民望】林鄭月娥評分錄37分　支持率淨值錄負42個百分點
16:29 2021/10/26
【特首民望】林鄭月娥評分錄37分　支持率淨值錄負42個百分點
鄭若驊 陳茂波 政務司 律政司 林鄭月娥 財政司 李家超 政治

最高瀏覽

【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
18:23 2021/11/08
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
17:31 2021/11/08
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
【生仔搵命博】歌手媽媽患妊娠毒血生仔後昏迷　搶救11日亡遺下初生兒與歲半女
12:33 2021/11/08
【生仔搵命博】歌手媽媽患妊娠毒血生仔後昏迷　搶救11日亡遺下初生兒與歲半女