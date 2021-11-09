【過度活躍症】突然失控尖叫不善表達　ADHD患者被標籤為「頑皮學生」

▲ 筆者希望大家不要以歧視或討厭的眼光對待ADHD患者。

在咖啡室裏聽到坐在鄰桌兩位女士的對話，她們談及女兒投訴一名同班同學非常頑皮，上課時不停說活，有時甚至大叫或阻礙老師上課。他們口中所說的「頑皮學生」，可能是專注力不足或過度活躍症（ADHD）的患者，特徵是多言、不能安靜、容易興奮尖叫、常手舞足蹈等。大多數患者不能自我控制及不善於表達，往往要靠藥物來控制情緒或行為。

近年被診斷為ADHD的學生比較多。曾有一班學生，其中就有5個是專注力不足的。當然教導他們並不容易，但正因為我知道他們的問題，所以會懂得怎樣處理及應付。這些學生不可以責罵或用處罰的方法來教導，要盡量視他們與其他學生並無分別，使他們沒有被標籤和受歧視的感覺。偶爾和他們談話，他們也很願意訴說一些治療情況，例如何時要去覆診，或治療藥物的數目字如27或31，數目愈大代表藥物的分量愈大。有些學生因為藥物的副作用常常沒有胃口，所以身體也比較瘦削。他們其實本質與其他學生無異，都有一顆善良的心，甚至比起其他學生更加聰明。

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如果發覺子女有以上特徵，尤其是在幼稚園階段，應該及早接受評估及給予適當的治療。我見過有家長不願意帶子女去做檢查，擔心一旦斷定是患者便會被標籤，繼而受到歧視，或會被派到次一級的學校，難以接受現實，這往往耽誤了醫治的黃金時期。

希望大家對ADHD患者了解多些，在街上遇到行為異常，四處奔跑或者為你們帶來不便的孩子，要多些包容，不要以歧視或討厭的眼光對待他們。如能夠體諒他們的父母就更好了，畢竟教育這些孩子並不容易，要面對很大的壓力。在此祝福這些家長及孩子們，希望你們不要氣餒，加油呀！

全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「過度活躍症」。

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