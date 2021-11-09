【叱咤頒獎禮】昂坪360送300張叱咤頒獎禮門票　一文看清抽獎詳情

▲ 《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。（陳淑霖攝）

昂坪360纜車推出《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票抽獎。乘客乘坐指定已付費的成人或長者來回昂坪纜車（最少一程為水晶車廂）, 購買或續期360全年通，本身持有來回纜車車票（標準車廂）或持有360全年通的賓客並於現場升級至一程或來回水晶車廂的賓客，於乘坐纜車當日均可參與抽獎，並有機會獲得音樂會門票。

時間：11月9日至12月19日 (11月11日、16日和17日除外) ，每個抽獎登記階段結束後，昂坪360將以電腦系統隨機抽出50名得獎者。每位得獎者可獲贈《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張。

登記抽獎方法詳情如下:

於推廣期內，賓客以指定車票乘坐昂坪纜車到達昂坪纜車站後，須於乘坐纜車當日前往昂坪市集16A商鋪的抽獎登記處進行登記。登記處開放時間為早上11時至下午5時

賓客登記參加抽獎時，須向昂坪360職員出示指定車票並提供手提電話號碼。登記完成後，參加者將收到登記確認短訊。請保留用於抽獎登記的指定車票。所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。得獎者須於領獎時向核獎人員出示得獎短訊、用於登記抽獎的指定車票和手提電話號碼。如無法出示上述任何一項證明，將被取消得獎資格

登記抽獎地點及開放時間詳情如下：

需要登記抽獎的賓客請於抽獎期內的乘坐纜車當日早上11時至下午5時到昂坪市集16A號鋪登記。

抽獎結果公佈詳情如下：

已完成登記的參加者可於第一、二及三期抽獎結果公佈後訪覽昂坪360官方網站查閱得獎名單，所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知

得獎者須於12月21至24日或12月28至30日，上午11:00至下午5:00期間，前往昂坪360東涌纜車站售票處向昂坪360員工出示得獎短訊、用於登記抽獎的纜車門票及手提電話號碼以供核對，並領取《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》入場門票。門票不設郵寄，也不會以任何其他方式交予得獎者。如未能出示任何一款證明，將不可領取獎品

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（8日）下午假昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。

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記者：余思嵐