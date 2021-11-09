【叱咤頒獎禮】搭昂坪360纜車 參加《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》門票抽獎

乘坐指定纜車，即可參加抽獎有機會贏Katch優惠平台呈獻《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亞洲國際博覽館音樂再起飛門票！由2021年11月9日至12月19日 (2021年11月11日、16日和17日除外) ，賓客乘坐指定已付費的成人或長者來回昂坪纜車(最少一程為水晶車廂)，購買或續期360全年通，本身持有來回纜車車票(標準車廂)或持有360全年通的賓客，並於現場升級至一程或來回水晶車廂的賓客，於乘坐纜車當日均可參與抽獎，並有機會獲得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。

每個抽獎登記階段結束後，昂坪360將以電腦系統隨機抽出50名得獎者。每位得獎者可獲贈《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張。

最新影片：

登記抽獎方法:



步驟一:

於推廣期內，賓客以指定車票乘坐昂坪纜車到達昂坪纜車站後，須於乘坐纜車當日前往昂坪市集16A商鋪的抽獎登記處進行登記。登記處開放時間為早上11時至下午5時。



步驟二:

賓客登記參加抽獎時，須向昂坪360職員出示指定車票並提供手提電話號碼。登記完成後，參加者將收到登記確認短訊。請保留用於抽獎登記的指定車票。所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。得獎者須於領獎時向核獎人員出示得獎短訊、用於登記抽獎的指定車票和手提電話號碼。如無法出示上述任何一項證明，將被取消得獎資格。



登記抽獎地點及開放時間:

需要登記抽獎的賓客請於抽獎期內（2021年11月11日、16日和17日除外）的乘坐纜車當日早上11時至下午5時到昂坪市集16A號鋪登記。



抽獎結果公佈:

已完成登記的參加者可於第一、二及三期抽獎結果公佈後訪覽昂坪360官方網站查閱得獎名單。所有得獎者將於抽獎結果公佈日以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。

詳情可參考昂坪官方網站

