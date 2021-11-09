【兩電加價】綠色和平建議推電費補貼　倡收緊新建築物能源效益標準

▲ 綠色和平建議港府提供慳電誘因。（陳國峰攝）

兩電今日（9日）公布來年電費變動，中電和港燈淨電費分別加5.8%及7%，明年元旦生效。兩電解釋，加價主要反映天然氣價格急升，發電燃料成本增加。詳情即看：【下一頁】綠色和平認為，政府應加大推動節能力度，並向市民提供慳電誘因，紓緩市民負擔。

綠色和平指出，政府早前在《氣候行動藍圖2050》中表示，將添置天然氣機組及發展其他新能源，以取代燃煤發電，再加上近年全球能源價格持續上升，估計本港電費未來可能會持續攀升。項目主任伍漢林說，政府應向基層市民提供電費補貼外，亦應推出與節能表現掛勾的電費補貼計劃，例如向低用電量的用戶提供電費津貼。

綠色和平又認為，建築物佔全港用電量達9成，當局應從速收緊新建築物的能源效益標準，並協助大廈業主提高現有建築物的節能表現，從而減少用電量。

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責任編輯：黃悅晴