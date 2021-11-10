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【聖誕好去處】Merry Gift-mas聖誕童話市集登陸葵興life@KCC　7大打卡位進駐打造冬日夢幻窩居

休閒消費 11:13 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

童心滿滿的Merry Gift-mas 聖誕童話市集。(圖片由life@KCC提供)

葵興life@KCC由11月16日至2022年1月2日將帶來「Merry Gift-mas 聖誕童話市集」！由小紅帽作嚮導，帶大家暢遊7大暖心聖誕打卡場景！同場期間限定店更有日本直送加藤真治先生設計的雜貨發售。另外更設文青聖誕市集、DIY工作坊，及人氣Busking表演。

韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

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日本現代插畫大師加藤真治（Shinzi Katoh）以其純真的筆法去重新演繹小紅帽故事。大家更可準備登上聖誕鹿車，漫遊童話市集。還有，期間限定店將送上一系列日本直送的萌爆人氣雜貨，如陶瓷水壺連杯套裝、聖誕筆記簿等。大家更可在頂層Green@KCC的聖誕小村莊小紅帽合照一番！

期間限定店

日期 11月19日至12月27日（逢星期五、六及公眾假期）
地點 life@KCC 3樓

life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」精品換領

換領方法 凡於life@KCC及joy@KCC 即日以電子貨幣消費滿港幣100元，即可獲得印花一個，消費滿港幣200元，便可獲得印花兩個，如此類推。
日期 2021年11月下旬至2022年1月2日
時間 1pm – 10pm
地點 joy@KCC二樓禮賓部

小紅帽舞蹈表演

日期 12月5日、11日、19日、及22日
時間 下午三時及四時（每場半小時）
地點 Green@KCC

特色手作坊　

內容 3大特色手作工作坊有聖誕環保袋、幻彩聖誕水晶玻璃瓶及聖誕魔豆拼圖讓大家發揮小宇宙，親手製作獨一無二的聖誕禮物送給心愛的人。
日期 2021年11月下旬至12月（日期和時間將稍後公佈）

life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」

日期 2021年11月16日至2022年1月2日
時間 上午10時至晚上10時
地點

life@KCC 3樓 及 life@KCC空中花園（地址︰葵涌葵昌路72至76號）

葵興港鐵站E出口直達
費用 免費入場
查詢 2400 8000

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責任編輯：張懿慧

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