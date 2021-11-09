【立法會選舉】梁君彥報名工業界（一）爭連任　林哲玄出戰醫學及衞生服務界

▲ 屆立法會主席梁君彥今日到啟德工業貿易署報名參選工業界（一）。（林宇翔攝）

立法會選舉提名期剩餘4天，現屆立法會主席梁君彥今日到啟德工業貿易署報名參選工業界（一），對手為自由黨梁日昌。另外，「醫護誠信同行」主席林哲玄今日亦報名參選醫療衞生界，前食物及衞生局局長高永文現身為其站台。同一界別已有民建聯陳永光，以及三度參選立法會的前沙田區議員龐愛蘭報名。

林哲玄早前曾表態反對醫護罷工，被問及當選後會否對罷工醫護秋後算賬，他回應指，作為醫護，底線永遠以病人優先，稱「任何事情都不可以穿越這個底線」，亦不能置病人於不顧。

他又表明支持《基本法》第23條立法，認為立法是港府憲制責任，稱世上任何地方拖幾十年都不訂立一個憲制責任下的法律，「是一個大笑話。」

前中西區區議會主席、香港道教聯合會副主席葉永成，今日上午報名參選商界（第二），挑戰建制派班長廖長江。

招商局港口董事總經理嚴剛，亦於今日報名參選立法會選舉商界（第三）界別。

香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒今日則報名參選法律界，同一界別已有前律師會會長林新強於昨日報名參選。

香港中華出入口商會副秘書長兼青年事務委員會副主席李志峰今日報名出選進出口界，香港中華出入口商會副會長兼秘書長陳勁及香港中華出入口商會常務會董李豐年陪同。其對手為民建聯黃英豪。

現屆新界西立法會議員何君堯亦於今日報名，他今年轉戰選委界別。同樣於今日報名參選選委會界別的尚有城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東。目前選委界別已有43人報名。

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記者：陳葆琳