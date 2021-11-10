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【Staycation】全港首個藍精靈主題Staycation　送主題禮品包重拾港人兒時回憶

休閒消費 17:05 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

藍精靈，十分勁！今年Klook與香港東隅酒店獨家聯乘，推出全港首個藍精靈主題Staycation，適合一家大細！等TOPick帶大家一起體驗!

酒店不同位置都有藍精靈家族的蹤影，如酒店的入口、大堂及房間內。藍精靈主題客房有主題抱枕及多個主角的玻璃窗貼紙，而城市或海景精選客房的兩邊落地大玻璃窗還會加上可愛又活潑的藍精靈裝飾。

藍精靈 ‧ 十分勁 ：城市客房＋主題下午茶＋早餐，$1660起

由即日起接受預訂，每晚只需HK$1660起（原價：HK$6640），即可入住城市客房 (提供雙人床/兩張單人床），連入住當日可以於FEAST享用雙人藍精靈主題下午茶（包括海鮮脆筒、香辣蝦紫薯撻、煙三文魚、沙律 蛋手指治、英式鬆餅、蝶豆花雲尼拿奶凍等）。

翌日還可以於Domain享用雙人早餐。每房更可獲一份價值超過HK$500的藍精靈主題禮品包，包括藍精靈主題單肩布袋、收納布袋及遊戲套裝。

可透過Klook按此預訂。

入住日期：11月1日至2022年1月31日

藍精靈 ‧ 十分勁 ：城市客房（Urban View Room) + 自助晚餐 + 早餐，$2460起

由即日起接受預訂，入住城市客房 (提供雙人床/兩張單人床），連 入住當天於FEAST享用雙人自助晚餐，包括任食生蠔、凍海鮮、刺身及甜品等。

翌日亦可於 Domain享用雙人早餐。每房更可獲一份價值超過HK$500的藍精靈主題禮品包，包括藍精 靈主題單肩布袋、收納布袋及遊戲套裝。

可透過Klook按此預訂。

入住日期：11月1日至2022年1月31日

而精靈主題下午茶即日起亦接受獨立訂購，價錢為HK$460。

記者：蕭雅文

甜品 晚餐 Staycation 早餐 香港 酒店 下午茶

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