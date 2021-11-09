【電價飊升】燈飾店商戶料來年每月電費增逾千元　憂成本增加生意難做或需結業

▲ (林宇翔攝)

中電及港燈今日(9日)公布電費調整幅度，明年港燈將加價7%，中電則加價5.8%。有位於灣仔的燈飾店店主擔心，加電費會加重成本，「生意越來越難做」。

▲ 林宇翔攝

灣仔一間燈飾店店主陳先生表示，已經營該店逾20年，現時每月電費逾2萬元，由於港燈來年的電費調整幅度為7%，預計來年電費將增逾1000元。他坦言，「數字上望落好似覺得不算好多，但疫情下又加價，一定會有影響，來年伙記人工又要加，物價指數又加，一定會有倒閉潮」。

他透露，疫情下生意由盈轉虧，店舖最高峰時每月可有3至5萬盈利，惟疫情下「個個月都蝕幾千至一萬，始終有租約在身，加上自己做尼行已40年，不想放棄」。他又指，從前店內有2名員工，為節省開支，已辭退其中一名員工，「得返一個員工，如果佢放假我就返工」。

他指，新一年會與業主商量租約，自己會盡量要求業主可減租，「就算不減最少都不要加，否則最後可能都要結束營運」，「我們賣燈飾更清楚，一定要亮燈才能營業，即使不會全場亮起，最少都絕大部分要亮，否則吸引不到客人」，但為節省電費，唯有盡量轉用較節能的LED燈。

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記者：洪芷晴