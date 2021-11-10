【精英學生】都大尖子生盡攬實習比賽機遇　未畢業已賺人脈經驗　

▲ 都會大學四年級學生陳曉彤。（馮漢柱攝）

DSE考獲20分中游成績仍可突破升學路，都會大學四年級學生陳曉彤放棄人人爭讀的八大，於都大成為教師眼中具潛質的精英學生，獲薦進入「A-Team學生培訓計劃」，首三年盡攬實習與比賽機遇，今天的她已有不少歷練，談到未來更顯得信心滿滿：「我對進入社會工作毫無壓力；我有一定的經驗，加上與商界有一定聯繫，比起剛畢業的學生已經相差很遠。」而當年同屆文憑試低兩分的考生亦有入讀八大商科，陳曉彤說從未有人質疑她的學歷，

我認識過的人，從來沒有人問我為甚麼讀都大；我覺得只要你自己夠出色，就沒有問題。

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陳曉彤是都會大學商業智能及分析學榮譽工商管理學士的四年級生，她指一直對商科很有興趣，「我不想一世人做一模一樣的工作，而商界會有很多變化、日日不同。」但如何在各大院校商科課程中作出選擇呢？陳曉彤說主要考慮畢業後的前景及出路，亦想到該科的專業性。她指出，運用大數據是行業趨勢，相信就業前景良好，

大公司計劃發展路向都需要數據支持，要透過分析大數據庫，再完善計劃。我傾向讀專業性強的科目，而我正在讀的這一科，如果沒有讀過是不會懂的。

她於大學一年級時獲薦進入「A-Team學生培訓計劃」，獲校方安排到內地實習3個月，到過上海螞蟻金服及阿里巴巴集團杭州總部實習，亦從學校培訓計劃中認識了不少業界翹楚，得到寶貴的生涯規劃建議，學習商業領袖待人處事方式，累積很多寶貴經驗。她其中一位導師為科技公司創奇思創辦人之一陳甘泉，直至大三，在其推薦下，陳曉彤進入創奇思工作，她說這次工作經驗讓她接觸到很多大人物，令她學會轉換角度、像波士般思考︰

因為我直接跟上司工作，亦有機會與其他公司的老闆交談，所以會知道原來上司想要甚麼成果，做出來的成品就較少被否決，工作效率快很多。

陳曉彤負責為客戶的項目配對適合的科技公司，是客戶與客戶之間溝通及連接的橋樑。她說，工作上最難的地方，是要聽懂術語後快速消化。她形容實習是要一邊觀察、一邊學習，學會設身處地去思考，比起紙上談兵，更要將所有現實因素包含在內，例如每個方案要如何實際運作？怎樣協調不同持分者之間的意見？陳曉彤說，實習時學到的知識較多樣化，連為人處事，團隊合作工作都要學，但亦因此更清楚自己的能力。

▲ 都會大學四年級學生陳曉彤。（馮漢柱攝）

除了實習經驗，陳曉彤亦透過參與各項比賽豐富自己的知識。大學4年間曾參加5個大型比賽，她說自己傾向參加與主修學科不同的比賽，挑戰自己之餘都可以從高強度的比賽中學習，她笑言人就是要從壓力中成長，

不少比賽的評審均是有多年工作經驗的前輩，難得會有大公司行政總裁抽半小時聽你報，又可以得到他們的意見，真的很難得，起碼你會知道自己的能力是否符合市場的要求。

陳曉彤就曾於2021 滙豐／香港大學香港商業案例比賽中，擊敗其他大專院校的隊伍，奪得首名。案例比賽要求在6小時內從真實的案例中找出公司潛在問題，及提出解決方案，及列出財務分析去支持其方案。陳曉彤形容比賽緊湊亦好玩，其團隊最終亦出戰亞太區的比賽，雖無緣進入決賽，但亦獲小組首名。

她和另外3名朋友近日亦於香港公司治理公會舉辦、有關企業管治的論文比賽中，在匯報階段取得第二名。陳曉彤認為，在商界中，實戰經驗十分重要，這些經驗已令她與剛畢業的學生相比有優勢，亦可以於大學最後一年，好好享受校園生活。至於畢業後的出路如何，她說暫時會想繼續於金融科技業中工作，但亦正考慮讀碩士課程，繼續裝備自己。

選科看好大數據 專業知識出路廣

陳曉彤正就讀都大「商業智能及分析學榮譽工商管理學士」4年級，回想當初選科，她說一心想選讀商科，定立了清晰目標，就是要學習專門知識，畢業後亦有好出路。當年她已看到運用大數據是行業趨勢，最終選擇了當時公開大學（現稱香港都會大學）較為少見的課程，「我傾向讀專業性強的科目，而這是一科沒有讀過就不太懂的課程。」

陳曉彤說，課程中學到程式語言Python、Java Script，亦學到管理公司的知識等，覺得畢業後會較有優勢︰「這個課程是比較少見，結合商業知識及數據分析，連編程方面都有涉獵；畢業後有甚麼優勢呢？一來我喜歡與人溝通，又明白數據背後代表的邏輯，所以我可與客人溝通，亦可與工程師交流，可擔當兩者之間的溝通橋樑。」

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記者：黃悅晴