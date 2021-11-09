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【立法會選舉】提名期倒數4天再多10人報名　累計121份提名表格

政治 20:01 2021/11/09

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李志峰（左二）參選進出口界，令該界別出現回歸以來首次競爭。（陳葆琳攝）

12月立法會選舉提名期最後4天，再多10人報名參選，至今累計有121份提名，10個地方選區都有人報名，但有3區未有競爭。

功能界別方面，建築、測量、都市規劃及園境界、地產及建造界，以及教育界未有人報名，另有4個界別只得1人報名，仍未出現競爭，分別是：鄉議局、會計界、工程界及商界（第一）。

而今日接獲多6個功能界別的提名，其中香港中華出入口商會副秘書長李志峰今日報名進出口界，將與民建聯、香港中華出入口商會副會長黃英豪角逐議席，而中西區區議會前主席葉永成也報名商界（第二），挑戰兩屆議員廖長江。上述兩個界別，將出現回歸以來首次競爭。

選委會界別再多2人提名，累計有46人報名。今日報名的有：爭取連任的立法會議員何君堯、城大生物醫學工程學系講座教授孫東。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

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