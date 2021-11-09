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【新冠疫苗】未打針公務員11月22日起須自費每周一檢　打第3針可享1日疫苗假期

社會 20:10 2021/11/09

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未打針公務員11月22日起須自費每周一檢，打第3針可享1日疫苗假期

為推高新冠疫苗接種率，公務員事務局今（9日）表示，合資格接種第三劑疫苗的港府僱員可於接種第三劑疫苗後享有一日「疫苗假期」，以及收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，11月22日起所有仍然未接種第一劑疫苗的政府僱員須每星期前往社區檢測中心進行核酸檢測。

港府表示，在收緊安排下，由今日（9日）起所進行的核酸檢測，其結果有效期只為一星期。持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，有關的決策局／部門會繼續盡量讓這些政府僱員在不影響運作的情況下每星期到社區檢測中心進行核酸檢測，亦會以發還費用的方式，全數資助他們的檢測費用。

其他仍未接種第一劑疫苗的政府僱員，都必須在工作時間以外自費每星期進行檢測。換言之，由11月22日起，所有未接種第一劑疫苗的政府僱員均會接受每星期一檢。

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

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