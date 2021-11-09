【新冠肺炎】4人居社區後初步確診　居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高

▲ 4人居社區後初步確診，居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，正調查4宗初步確診輸入個案，其中2人為同一航空公司的貨機機組人員，11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港，屬豁免檢疫人士，居於尖沙咀凱譽的29歲男機組人員病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株；另外2人則未能排除為復陽個案的可能性。

首兩宗個案涉及兩名男病人，分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，兩人分別於10月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。



兩人根據相關豁免人士規定進行強制檢測，昨日（8日）分別於社區檢測中心（梁顯利油麻地社區中心）和流動採樣站（東涌北公園）採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值分別約13至16和31至34，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。



29歲病人由11月8日起出現病徵，他曾於4月12日及5月18日於香港接種兩劑復必泰，而57歲病人則沒有病徵，於4月13日及5月4日於香港接種兩劑復必泰。



因應29歲病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他於香港居住的大廈（尖沙咀凱譽）作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



另一宗個案涉及一名30歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX906於10月17日從菲律賓抵港，於指定檢疫設施（香港荃灣絲麗酒店）進行強制檢疫的6次檢測，結果均呈陰性。她於11月7日完成強制檢疫後居於銅鑼灣香港珀麗酒店。她11月8日再次進行檢測，結果呈陽性，但病毒量低（Ct值大於30）。她7月6日及8月3日於菲律賓接種兩劑莫德納。



餘下一宗個案涉及一名15歲女病人，於10月14日乘搭航班QR818從意大利經卡塔爾抵港，她於強制檢疫期間進行的6次檢測結果均呈陰性。她於11月4日完成強制檢疫後居於尖沙咀港威酒店。她11月8日於梁顯利油麻地社區中心進行檢測，結果呈陽性，Ct值約27至29。



中心指，現時未能排除該兩名病人為復陽個案的可能性，中心會持續監察病人入院後的進一步檢測結果。為審慎起見，兩名女病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。



四宗個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

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記者：鄧凱文