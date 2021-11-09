【木腐真菌】臨時醫院地下15病格現木腐真菌　59名病人緊急轉房至1樓

▲ 臨時醫院地下15病格現木腐真菌，59名病人明緊急轉房至1樓

醫管局九龍西醫院聯網今日（9日）表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心一名中心職員於上星期四在B座地下病房一個隔離病格一處柱身底部發現病格內一處柱身底部出現菌狀物，進一步檢查發現地下樓層五個病房共15個病格均發現菌狀物，中心正將病人轉往一樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，將於明日完成有關轉房安排。

中心表示十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進。承建商派出專家到場調查，清理病格内的菌狀物，以及徹底消毒涉事病格。稍後承建商會徹底更換受影響的牆面物料。

醫管局毒理學參考化驗室已進行化驗，確定為木腐真菌，一般而言，該菌對人體健康無害。醫護人員亦會緊密監察病人的情況，目前所有病人情況穩定。

中心已向醫管局總辦事處報告事件，並繼續敦促承建商調查事件原因，從速提出進一步處理措施及跟進工作，確保中心服務運作及病人安全不受影響。醫管局亦已將事件通報有關政府部門以協助處理有關事件。

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記者：鄧凱文