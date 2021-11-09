【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊　科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家

▲ 科大校長史維將提早於明年10月19日卸任，有學生評價他是開明的教育家。（資料圖片）

香港科技大學今日（9日）宣布，校長史維將提早近1年，於明年10月19日卸任，校方引述史維認為「現在是時機交棒予下一任接班人」。史維任內經歷反修例風波，曾公開要求就科大學生周梓樂死因進行獨立調查；他去年無參與5間大學校長聯署聲明支持訂立《港區國安法》；對於其任內表現，有學生會前會長評價史維是開明的教育家，但不是好的領導者、管理者。

史維任內經歷2019年反修例風波，曾在校內舉行的學生集會中，與學生對話，他亦曾公開促請政府回應社會要求展開獨立調查的訴求。

同年11月4日凌晨，22歲科大學生周梓樂在將軍澳尚德停車場籨高處墮下重傷；11月8日周梓樂終告不治，史維當日在畢業禮上，落淚表示獲悉學生周梓樂死訊，並邀請在場人士默哀1分鐘，典禮提早完結後，他亦有前往醫院慰問家屬。史維其後曾公開要求當局就周梓樂死因進行獨立調查，並質疑警方阻礙救護車到場，警方事後反駁指絕無此事；死因庭其後展開研訊，5人陪審團已於今年1月9日以4:1裁定周梓樂死因存疑。

《港區國安法》去年7月實施前，本港5間大學校長曾發聯署聲明支持，3間大學包括城大、浸大及科大校長未有參與，史維是其中一人；他曾公開回應指，國安法是法律，港人均須守法，「唔係我話支持，抑或唔支持」。而他有份參與前特首董建華和梁振英擔任總召集人的「香港再出發大聯盟」。

史維任內，多名科大學生會成員因去年5月在校舉辦周梓樂追悼會，及重漆校園地面「希望在於人民」標語而遭校方處分，其中兩人包括時任會長麥嘉俊及內務副會長勞啟浩遭勒令停學1個學期。

遭勒令停學的其中一人、學生會前會長麥嘉俊向TOPick記者表示，史維在反修例事件期間作風敢言、開明，亦是「好的教育家、好的老師」，「但不是一個好的領導者、管理者。」他舉例指史維曾在宿生會資源不足的問題上，願意親身聆聽學生意見，但其後交由其他同事跟進後不了了之。

現年66歲的史維是台灣出生美籍航天學者，於2010年8月出任科大首席副校長，執掌大學學術事務，直至2018年9月接替陳繁昌，擔任科大第4任校長，任期長達5年，原於2023年8月31日才屆滿，但校方最新公告，史維將於2022年10月19日卸任，即提早近1年離任。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅