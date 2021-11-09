【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」

▲ 居於坪洲南灣的陳小姐於2019年9月參與可再生能源上網計劃，在屋頂安裝約32塊太陽能發電裝置，再將裝置接駁至電網。(受訪者提供)

電費加價，人人叫苦。有太陽能板公司為屋苑量身訂造太陽能「零機價方案」，屋苑毋須出資，便可免費安裝太陽能板、繼而收取長期的環保電費收益，有用戶安裝後達致每月「零電費」，再有逾1,000元上網電價收益。

居於坪洲南灣的陳小姐於2019年9月參與可再生能源上網計劃，在屋頂安裝約32塊太陽能發電裝置，再將裝置接駁至電網。陳小姐表示，由於太陽能板公司免費安裝及維修，故首年與該公司協定所有收益全數歸該公司，其後每月收益的4分1歸自己，故由2020年9月起，「不止不用交電費，每月有逾1,000元收益。」

她解釋，於未安裝太陽能板前，其2人家庭每月電費約700元，安裝後每月約能生產1,000度電，「最高峰一個月份可生產1,500度電」，除了供電可自給自足，達致「零電費」外，該月更有約1,300元收入，認為太陽能發電是可再生能源，乾淨無污染之餘，安全性亦高。

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記者：洪芷晴