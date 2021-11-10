【JUPAS】移民潮下多個教育課程收生分數逆市升　升學顧問：考生覷準教師離職潮

▲ 中大開辦的數學及數學教育課程，在今年聯招收生分數中位數急升3分，達至30分。（資料圖片）

移民潮下教育界正處於師生流失的動盪時刻，但據最新公布的大學收生數據顯示，今年大學聯招多個教育相關課程報讀人數減少，惟收生分數仍大致平穩，部分課程分數更不跌反升，與STEM相關的中大數學及數學教育課程中位數更急升3分，達至30分；升學顧問相信疫下經濟不景，令考生看準教師離職移民潮機遇，投身相對穩定的教師行業。而多個創科相關課程收生分數亦見微升，料因疫情促進網上教學及創新科技，增加課程吸引力。

中大數學教育 中位數飈3分

本報分析2021年大學聯招（JUPAS）收生數據，據聯招網頁公開各大學學系歷年報讀人數，部分課程即使報讀人數減少，但分數仍逆市上升。

據聯招網頁，中文大學教育學士（數學及數學教育）首3志願（Band A）報讀人數大跌23%，僅119人，最終17名聯招生獲取錄，收生分數卻全面上升，上四分位數（UQ）升2分至30、中位數（Median）升3分至30分，下四分位數（LQ）微升1分至27分。

Band A報讀人數跌幅最大的，是教育大學語文研究文學士及英文教育學士雙學位課程，按年減35%，至95人報讀，但據校方公布，獲取錄文憑試考生最佳5科平均分達22分，按年升1分，為該校收生分數最高的課程之一；該校中學數學教育及中國歷史教育課程，平均分亦達22分。

7成教育課程 Band A報讀人數跌

3間大學包括教大、中大及港大所開辦的23個教育相關學士課程，近7成、共16個課程聯招首3志願申請人數均低過去年，其中6個跌幅均超過1成，6個上升，1個不變，但最終收生分數仍大致平穩，部分更不跌反升。

【JUPAS】科大明年起採用「加分制」 吸奪星尖子報讀課程

本港大學課程近年陸續增添人工智能（AI）元素，收生分數亦見上升。中大今年第3年開辦的「人工智能︰系統與科技」，上四分位數及下四分位數均微升2分，中位數則維持30分；科大首年開辦的「工程學–延伸主修人工智能」的加權中位數達42.5分，明顯高於傳統工程學的36分；涉金融科技（FinTech）等課程分數亦有上升。另教大將於明年推「人工智能與教育科技」理學士，理大亦將電子計算等課程重新命名加入AI元素。

顧問：考生覷準教師離職潮

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，中大數學教育學額少，若吸引部分高分學生選讀，便會拉高統計分數，但相信有考生看準教師移民離職潮，加上疫情促進中小學STEM學科發展報讀課程，「數學高分都未必會報讀數學，以前可以選擇工程等課程，但現在見到老師缺人，便會考慮。」吳續指，疫情催促大學推出更多科技相關學科，經濟不景亦令學生更關心工作穩定性，皆影響考生選科。

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記者：馮琪雅