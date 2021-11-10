【JUPAS】科大明年起採用「加分制」與港大中大睇齊　吸奪星尖子報讀

▲ 科大將於明年起收生採取「加分制」，料有助吸引更多奪星尖子報讀科大課程。（資料圖片）

香港科技大學將於2022年起，跟隨香港大學、中文大學及理工大學，收生採取「加分制」，為考獲5級或以上等級的文憑試（DSE）考生加分，料有助吸引更多奪星尖子報讀科大課程。

科大早前在入學資訊日公布，明年起取錄文憑試考生，將為考獲5級或以上的考生加分，即是考獲5、5*及5**級，入學分數便分別加上0.5分、1分及1.5分，即換算為5.5分、7分及8.5分。

繼港大中大理大 第4間採用

傳統收生計分方法是按文憑試1至7級科目等級直接換算，但港大在前年率先引入「加分制」，中大同年跟隨、理大亦在去年起採用，科大成為第4間大學採用「加分制」，冀吸引奪星尖子報讀。

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學友社學生輔導顧問吳寶城相信，科大希望跟中大、港大統一做法，以搶佔更多尖子。他解釋，加分制能夠令尖子感覺「穩陣些」，「奪星後分數即可以大幅拋離其他同學」，料有助吸引尖子報讀。他建議如考生想考入科大收生分數較高的學系，便可力谷某些有把握的科目，只要在有信心的科目奪星，即能大增入讀機會。

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記者：馮琪雅