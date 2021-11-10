  • 19°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 09:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案

社會 09:03 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

尖沙咀凱譽昨晚7時起封區，有海外抵港住客染變種病毒。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情再現變數，港府昨晚（9日）7時起圍封尖沙咀棉登徑8號凱譽，稱涉海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。消息指，該名初步確診者為貨機機組人員。詳情即看【下一頁】

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約110戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【封區強檢】尖沙咀凱譽7時起封區　有海外抵港住客染變種病毒
19:02 2021/11/09
【封區強檢】尖沙咀凱譽7時起封區　有海外抵港住客染變種病毒
【新冠疫苗】公務員打第3針可享1日針假　未打針者即日起收緊至1周1檢
20:10 2021/11/09
【新冠疫苗】公務員打第3針可享1日針假　未打針者即日起收緊至1周1檢
【新冠肺炎】4人居社區後初步確診　居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高
20:38 2021/11/09
【新冠肺炎】4人居社區後初步確診　居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高
【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」
23:15 2021/11/09
【電價飊升】太陽能板公司可免費安裝及維修太陽能板　住戶安裝後達致每月「零電費」

你可能感興趣

【封區強檢】尖沙咀凱譽7時起封區　有海外抵港住客染變種病毒
19:02 2021/11/09
【封區強檢】尖沙咀凱譽7時起封區　有海外抵港住客染變種病毒
【新冠疫苗】公務員打第3針可享1日針假　未打針者即日起收緊至1周1檢
20:10 2021/11/09
【新冠疫苗】公務員打第3針可享1日針假　未打針者即日起收緊至1周1檢
【新冠肺炎】4人居社區後初步確診　居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高
20:38 2021/11/09
【新冠肺炎】4人居社區後初步確診　居尖沙咀凱譽機組人員病毒量高
環境衞生 病毒檢測 冠狀病毒 疫情 凱譽 肺炎 尖沙咀

最高瀏覽

【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
18:23 2021/11/08
【星空下的仁醫】入行14年憑演病童父受注目　印籍演員Bitto被港女打動情訂終生
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人
17:31 2021/11/08
【爸爸煩惱】幫中六女兒洗書包驚見安全套　單親爸崩潰：嬲到想殺人