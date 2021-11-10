【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 尖沙咀凱譽昨晚7時起封區，有海外抵港住客染變種病毒。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情再現變數，港府昨晚（9日）7時起圍封尖沙咀棉登徑8號凱譽，稱涉海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。消息指，該名初步確診者為貨機機組人員。詳情即看【下一頁】

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約110戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐

