【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】

▲ 政府昨天（9日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測。

政府昨天（9日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測。



因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有29個指明地方被納入強制檢測公告。鑑於其中一名病人的病毒量高，政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測。



另外，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在11月8日下午1時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。中環

金融街8號國際金融中心1樓1015號鋪Pret A Manger

2. 任何在10月19日下午2時至下午6時或11月8日中午12時至下午3時期間曾身處以下的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或 之前接受檢測。

金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處

3. 任何在10月28日上午10時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

灣仔告士打道7 號入境事務大樓2樓入境事務處

4. 任何在10月23日上午11時至下午2時或10月31日上午2時至上午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005號鋪麥當勞

5. 任何在10月19日下午2時至下午6時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

金鐘夏愨道18號 海富中心地下1-41號鋪麥當勞

6. 任何在10月18日下午5時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前 接受檢測。

大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下 G12號鋪 Cali-Mex Bar & Grill

7. 任何在10月19日至11月9日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年11月11日或之前接受檢測。

銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店

尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店

9. 任何在11月8日上午8時至中午12時期間曾乘搭任何以下的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及乘客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R 的巴士

10. 任何在10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時 59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於2021年11月11日或之前接 受檢測。

中環中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭

11. 任何在10月19日至11月9日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生 及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

大嶼山愉景灣愉景灣國際學校

12. 任何在10月19日至11月9日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

大嶼山愉景灣愉景灣國際學校幼稚園

13. 任何在10月25日下午6時至下午10時或10月26日中午12時至下午5時期間曾身處以下的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢 測。

大嶼山東涌文東路55號文東路公園

14. 任何在10月30日下午4時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021年11月11日或之前接受檢測。

將軍澳毓雅里寶翠公園

15. 任何在10月26日下午7時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀廣東 道25號海港城港威商場地下G102號鋪芝樂坊餐廳

16. 任何在10月26日中午12時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

大嶼山東涌 達東道20號東薈城名店倉2樓243號鋪太平洋咖啡

17. 任何在10月28日上午11時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢 測。

尖沙咀廣東 道30號新港中心 G38B，C，D 及139B，C，F 號鋪 H&M

18. 任何在10月29日下午1時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀漆咸 道南17-19號帝后廣場地庫惠康

19. 任何在10月29日下午1時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接 受檢測

尖沙咀彌敦 道63號國際廣場 G3A-G3C 及 UG3-UG4號鋪 Marks & Spencer

20. 任何在10月28日下午8時至下午11時或11月8日中午12時至下午3時期間曾身處以下的人士（包 括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前 接受檢測。

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖鼎泰豐

任何在11月8日下午7時至下午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀梳士 巴利道3號星光行東翼2樓潮庭

22. 任何在11月7日中午12時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號舖 CoCo 壹番屋

23. 任何在11月7日下午2時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年11月11日或之前接受檢測。

香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園

24. 任何在11月6日中午12時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包

25. 任何在11月5日下午6時至下午11時59分期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀 海港城太平洋會3樓紫荊閣

26. 任何在11月4日中午12時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀海港 城太平洋會1樓

27. 任何在11月4日下午3時至下午10時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於2021年11月11日或之前接受檢測。

尖沙咀梳士 巴利道18號 K11人文購物藝術館

28. 任何在11月8日上午10時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客)，須於2021年11月11日或之前接受檢測。

銅鑼灣高士威道 18號高威樓地舖大生生活超市

29. 任何在11月8日下午5時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年11月11日或之前接受檢測。

香港仔黃竹坑道 108號黃竹坑遊樂場

其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士1會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在10月27日至11月9日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月7日至11 月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔春園街 77 號 竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園

九龍塘聯合道 300 號夾層及 1 樓 Kowloon Baptist Church Kindergarten

元朗丈量約份第 115 約南邊圍地段 239 號地下╱丈量約份第 115 約地段第 102 號 A 分段第 1 小分段地下 遵道幼稚園

沙田禾輋邨順和樓地下 聖公會靈風堂幼稚園

灣仔謝斐道 158-172 號及菲林明道 20 號東基大廈地下至 1 樓 A-C 號鋪 東華三院灣仔幼稚園

天水圍天耀邨耀澤樓地下 A 及 B 翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

2. 在10月27日至11月9日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼 職和替假老師），須於11 月 11 日或之前接受檢測。受檢人士若在11月7日至11月9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍塘義德道 23 號 畢架山小學一年級

北角寶馬山校園徑 1 號漢基國際學校學前班

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責任編輯：余思嵐