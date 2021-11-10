【MIRROR成員】姜濤紀錄片《答案》首集上架　剖白指花姐比媽咪知更多秘密

▲ 姜濤紀錄片《答案》首集上架，剖白心情爆花姐比媽咪知更多秘密。

人氣男團MIRROR的成員姜濤早前在社交網站預告即將推出紀錄片，首集《答案》於昨晚（11月9日）上架，素顏的姜濤在鏡頭前剖白他的內心世界，曾一度懷疑自己患上抑鬱，幸好有經理人花姐（黃慧君）成為他信任的傾訴對象。

擁有大量「姜糖」、人氣高企的MIRROR成員姜濤，於上周發放預告，透露即將會推出他的個人紀錄片，而紀錄片《答案》的第一集、長約六分鐘的影片於昨晚在MIRROR的官方YouTube上架，至今約12小時有超過16萬點擊觀看。

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肥仔笑言姜濤已進化

影片由姜濤帶觀眾走進他平時的生活，一起首他就講到：「拍這段影片並不是想更多人喜歡我，可能你看完這段片會不喜歡我，又可能你原本好鐘意我，但原來我並不是你想像中那樣，其實我覺得都不重要。」

鏡頭一轉就是姜濤與肥仔（梁業）排練《特務肥姜 2.0》的片段，跟好友在一起的姜濤特別放鬆，又幫肥仔按背。肥仔則爆料指姜濤非常自戀和囂張，提到排舞室前方有盞燈，排舞師關心地問大家會否覺得太刺眼，而姜濤聞言即謂：「因為我係度。」

肥仔笑言：「他是一個不知廉恥的小子，姜濤已經進化了，已經不是以前的他，他以前不會說這種話，真的囂張了。」在旁的姜濤則只顧傻笑未有反駁。

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姜濤心情起伏大

接著姜濤帶觀眾到他最愛去的維園街場打籃球，他提到平日會有不少粉絲在場外守候，希望想跟他對話或者合照：「但我打完波覺得自己好污糟，怕跟他們拍照會不好意思，所以我會跟朋友突然之間跑走。」隨即姜濤叫了好友James一下，二人很有默契地拔足狂奔。

另一個場面姜濤在凌晨時份身處海旁，對著鏡頭情深剖白，他主動提到早前在社交網站發出一則「I'm tired of everything」的帖文，令外界非常關心他的情緒及身體健康。

姜濤憶述當日的心情起伏：「其實那日本來好好地，我拍了個廣告，由朝早化妝到拍攝都好正常，但不知怎樣突然之間我情緒好低落，好像不知道自己在做甚麼，加上這一年發生好多事，家人和朋友的事，所以當下好壓抑，覺得自己好似有抑鬱症，前一秒還在笑，下一秒就黑了面。」

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片尾姜濤提到他的經理人花姐，指對方是他在圈中信任的人：「雖然我跟她不是經常約出來食飯見面，但我會跟她講我私底下的事，這是一個我會信任她的一個行動，當中有很多事情是我阿媽都不知道的。」

粉絲見到私下素顏、真誠的姜濤，都留言表示支持與鼓勵，有姜糖鼓勵姜濤做最真實的自己，因為他的本質非常善良和謙虛，亦有很多人表示期待下一集的紀錄片上架。