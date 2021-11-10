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【最年輕母親】女童患先天罕見病性早熟　5歲懷孕誕子成史上最年輕母親

親子 10:20 2021/11/10

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女童在5歲懷孕生子，成史上最年輕母親。

在現今社會，20多歲生育已算是年輕父母，然而，多年前在秘魯一個偏遠山村，卻有一名女童因患有罕見疾病致發育早熟，年僅5歲就當上媽媽，成為歷史上最年輕的母親，兒子一直以為她是姊姊，直至10歲才知真相，而兒子生父至今仍是個謎。

據英國《太陽報》報道，來自秘魯偏遠村莊的女童麗娜（Lina Medina），出生於1933年，因先天性罕見疾病導致發育早熟，3歲便在初經，4歲時胸部已經大致發育完成。1939年，5歲的她因為腹痛，加上母親發現她的肚子愈來愈大，於是帶她就醫。

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兒子以為生母是姊姊

醫生最初擔心是腫瘤，後來才發現麗娜已經懷孕7個月，由於她的骨盆狹小，最後在5月剖腹誕下重6磅的男嬰，並以接生醫生之名，取名為傑拉爾多（Gerardo）。傑拉爾多自小就以為麗娜是他的姊姊，直至10歲才知道真相。

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然而，由於他患有骨髓相關疾病，在1979年去世，終年40歲。而孩子的生父是誰，至今仍是個謎。當時年幼的麗娜無法給予答案，麗娜的生父一度被列為疑犯逮捕，但他強烈否認性侵女兒，最終亦因證據不足被釋放。

麗娜在1970年代結婚，誕下2名兒子，她的病歷經常被認為是一場騙局，但醫生卻以X光片及檢查紀錄證明確有其事。當年事件曝光時，祕魯政府曾承諾向他們提供經濟援助，但最後卻落空。由於麗娜迴避大眾，亦拒絕再談論當年的事，目前尚不清楚她是否仍在人世。

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責任編輯：王明芳

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