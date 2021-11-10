【新冠肺炎】本港昨增4宗初步確診個案 衞生署今有疫情記者會交代
社會 14:33 2021/11/10
衞生防護中心昨晚（9日）公布，接獲4宗初步確診輸入個案，包括2人為同一航空公司的貨機機組人員，日前由德國返港，屬豁免檢疫人士，當中一人居於尖沙咀凱譽，該處昨晚需圍封強檢。詳情請見【下一頁】衞生防護中心及醫管局今日召開疫情記者會交代。
政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測。詳情即看【下一頁】
政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看【下一頁】
昨日新增1宗輸入個案，涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及一名19歲女子，11月7日由美國抵港，8月7日在美國接種一劑强生疫苗。詳情即看【下一頁】
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責任編輯：陳正怡