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【潮人必搶】UNIQLO聯乘Jil Sander秋冬系列上架　11月11日全港6分店發售【內附詳情】

休閒消費 11:40 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

UNIQLO +J系列今個星期四推出。（圖片由品牌提供）

近年UNIQLO和其他時裝品牌一樣，馬不停蹄和時裝品牌合作推出聯乘系列，當中最成功的自然是與時裝設計師Jil Sander合作的+J系列，而今個星期四（11月11日），秋+J冬系列正式上架，潮人們又是排隊購買的時候了。

今季+J系列，時裝大師Jil Sander又有新方向，服無論男女裝服裝的線條都以寬鬆為主，配合厚實的面料。大師說到：

這秋冬系列著重獨特版型，舒適的質感和奢華剪裁，以回應我們對舒適的全新追求，滿足每個人的精緻設計。重返社交生活，我們需要能給予保護的單品。這系列透過全新寬鬆版形及大方合身的剪裁，賦予豐富多樣的經典冬季款式。

點擊圖片細看女裝

  • Cashmere混紡大衣$1,999。（圖片由品牌提供）
  • +J男女裝系列只在本港6間UNIQLO店舖或官方網站有售。（圖片由品牌提供）
  • 女裝羽絨褸$999。（圖片由品牌提供）
  • 女裝大褸$2,499。（圖片由品牌提供）
  • 女裝羽絨背心$799。（圖片由品牌提供）
  • 女裝恤衫$399。（圖片由品牌提供）
  • 女裝白恤衫$299。（圖片由品牌提供）
  • 女裝冷衫$399。（圖片由品牌提供）
  • 女裝闊褲$799。（圖片由品牌提供）

當然識貨的人都會揀+J的白恤衫，因為當Jil Snder仍然執掌自己的品牌時，以白恤衫的剪裁最是精巧。

而無獨有偶，今次UNIQLO的總裁柳井正（Tadashi Yanai）個人心水推介，都包括了白恤衫，他說：

設計上要迎合現今生活需要，同時款式上要貫徹永不過時的方針，條子恤衫、cashmere冷衫、經典Jil Sander式樣的白恤衫、西裝和Hybird羽絨，全部一次落齊。


點擊圖片細看男裝

    點擊圖片放大
    +5
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留意的是這個全新系列只限利舞臺旗艦店、海港城店、太古城中心店、新城市廣場店、PopCorn店、新都會廣場店、澳門大三巴前店和網站發售，而部分外套將於11月下旬推出，大家當日前往掃貨時可要鎖定目標。

產品查詢：2577 5811

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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