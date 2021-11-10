【新冠肺炎】運輸署金鐘牌照事務處納強檢　暫停服務2天

▲ 金鐘運輸署牌照部。（資料圖片）

運輸署今日（10日）表示，早前一宗初步確診者曾到訪金鐘統一中心三樓運輸署香港牌照事務處，位於該處的香港牌照事務處、公共車輛分組、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將於今日開始暫停服務，並於11月12日恢復公共服務。

署方指，市民可選擇前往位於長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處辦理一般牌照事務（例如續領駕駛執照／車輛牌照的申請），或利用設置於香港牌照事務處的投遞箱、郵寄或網上遞交申請。

至於已預約於暫停服務期間於香港牌照事務處辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於香港牌照事務處恢復服務的五個工作天內於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

另外，政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測，包括金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐

