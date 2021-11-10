  • 21°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】運輸署金鐘牌照事務處納強檢　暫停服務2天

社會 10:53 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

金鐘運輸署牌照部。（資料圖片）

運輸署今日（10日）表示，早前一宗初步確診者曾到訪金鐘統一中心三樓運輸署香港牌照事務處，位於該處的香港牌照事務處、公共車輛分組、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將於今日開始暫停服務，並於11月12日恢復公共服務。

署方指，市民可選擇前往位於長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處辦理一般牌照事務（例如續領駕駛執照／車輛牌照的申請），或利用設置於香港牌照事務處的投遞箱、郵寄或網上遞交申請。

至於已預約於暫停服務期間於香港牌照事務處辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於香港牌照事務處恢復服務的五個工作天內於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

另外，政府昨天就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測，包括金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：中年人易忽視黃斑病變

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案
今日 09:03
【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
今日 09:36
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
【新冠肺炎】有初步確診者上月底曾訪灣仔入境事務大樓2樓　已徹底清潔消毒
今日 09:55
【新冠肺炎】有初步確診者上月底曾訪灣仔入境事務大樓2樓　已徹底清潔消毒
【打擊毒品】鴨脷洲酒店拘2人涉販毒　檢135克疑可卡因
今日 10:02
【打擊毒品】鴨脷洲酒店拘2人涉販毒　檢135克疑可卡因
【高速駕駛】私家車屯門公路爬頭失控撞石壆　37歲男司機涉危險駕駛被捕
今日 10:18
【高速駕駛】私家車屯門公路爬頭失控撞石壆　37歲男司機涉危險駕駛被捕

你可能感興趣

【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案
今日 09:03
【封區檢測】尖沙咀凱譽約300人接受檢測　沒有發現確診個案
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
今日 09:36
【強制檢測】37個地方納入強檢　包括海洋公園及尖沙咀多間食肆【附名單】
【新冠肺炎】有初步確診者上月底曾訪灣仔入境事務大樓2樓　已徹底清潔消毒
今日 09:55
【新冠肺炎】有初步確診者上月底曾訪灣仔入境事務大樓2樓　已徹底清潔消毒
疫情 環境衞生 新冠肺炎 經濟 長沙灣 沙田 觀塘 香港 運輸 服務

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生