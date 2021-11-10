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【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆難相處女拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮

娛樂 11:09 2021/11/10

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譚俊彥在《男神廚房》節目爆料。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》，每集都會請來多位男嘉賓下廚兼分享趣聞，日前一集便邀來近日有新劇《換命真相》播出的譚俊彥（Shaun），並跟吳業坤、陳柏宇、周柏豪一同鬥廚技。不過，節目期間譚俊彥自爆一件往事，令Do姐、Ivana及嘉賓主持黃智雯嚇度o嘴。

在日前一集《男神廚房》中，譚俊彥大展身手，原來愛妻號的他煮得一手好餸，相信絕非「處男廚神」。

自爆難相處女拍檔

而眾嘉賓分享美食期間，黃智雯問於2000年已出道的譚俊彥，入行多年有沒有遇過很難相處的女拍檔，在旁何廣沛提醒他要小心說話，但譚俊彥未有避忌即時回應，記得曾跟一位女星合作，當年對方只有19歲，而他則是21歲，大家都十分年輕。

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Shaun憶述：「有一場戲講我跟她有些身體接觸，大致劇情是因為會結婚，而我就要攬著她，拍完後她突然問我：『你係咪想非禮我呀』。相信到現在她應該會記得，她叫應采兒！」

譚俊彥當眾開名，一眾主持即感愕然，Do姐更笑道：「開哩名，我鍾意呀！」

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不過Shaun強調當時大家都很年青，拍攝時沒有想過會犯禁之類，而現在他跟應采兒都是好朋友。

當年跟應采兒合作《候鳥e人》

2000年已出道的譚俊彥，曾在中港台都拍過電影和劇集，而他跟應采兒唯一合作，便是2004年在台灣劇《候鳥e人》飾演一對戀人，同劇並有楊丞琳和陳建州（黑人），編劇則是張艾嘉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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