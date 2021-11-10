  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 12:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】胡鴻鈞炎明熹首推出合唱歌　Gigi以一首半歌衝新人獎

娛樂 11:49 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）以首支個人單曲《真話的清高》成為今年樂壇新力軍，也有現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招。正當大家以為Gigi未有新歌曲推出，她就在社交平台貼出與星夢師兄胡鴻鈞（Hubert）的合唱歌宣傳照，即是她今年擁有一首半的個人作品！

最新影片推介：Dee哥+娟姐專訪

星夢師兄妹合唱

同屬星夢娛樂的Gigi、Hubert早已在音樂節目中碰頭，Hubert日前於社交平台上載二人與歌曲監製蘇道哲的合照，問粉絲會否期待。

二人的合唱歌《愛是帶種缺陷的美》，二人同樣在帖文中寫道「經歷過最深刻的愛情後 接下來的愛情 都只是那次愛情的贗品」、「愛得太理所當然 才會耿耿於懷」。

歌曲現時未有工正式MV版本，只有於YouTube的歌詞版，及在各大音樂串流平台上架，但已經成為部份榜單的冠軍。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

齊齊角逐叱咤

Hubert、Gigi於《勁歌金曲頒獎典禮》當然會有優勢，更大有機會憑新歌拿下合唱歌曲獎。今年也是對二人難得的一年，皆因二人屬少有登上903歌榜的星夢歌手，兼且有份出席叱咤記招。

出道9年的Hubert憑《今天不營業》取下自己於903的第一首冠軍歌，Gigi的《真話的清高》曾登上903歌榜的第二位。

如果二人的合唱歌也成功上榜的話，為Gigi於叱咤奪新人獎會更有優勢！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Gigi任Hubert演唱會嘉賓

Hubert將於本月尾於九展Starhall舉行一連兩場演唱會，他早前公佈特別嘉賓將會是鄭欣宜（Joyce）和炎明熹（Gigi）。

Gigi為師兄撐場，也相信二人也會合唱新歌，一眾Gi炎粉與Hubert的粉絲也要好好期待了！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
18:16 2021/11/08
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
13:16 2021/10/30
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱
12:43 2021/11/09
【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱

你可能感興趣

【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
18:16 2021/11/08
【叱咤樂壇】Edan+Lokman+炎明熹角逐新人獎　謝安琪性感現身《叱咤》
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
13:16 2021/10/30
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱
12:43 2021/11/09
【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱
炎明熹 胡鴻鈞 聲夢傳奇 娛樂人物職業 歌手 鄭欣宜 演唱會 歌曲 音樂 愛情

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生