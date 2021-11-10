【聲夢傳奇】胡鴻鈞炎明熹首推出合唱歌　Gigi以一首半歌衝新人獎

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）以首支個人單曲《真話的清高》成為今年樂壇新力軍，也有現身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招。正當大家以為Gigi未有新歌曲推出，她就在社交平台貼出與星夢師兄胡鴻鈞（Hubert）的合唱歌宣傳照，即是她今年擁有一首半的個人作品！

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星夢師兄妹合唱

同屬星夢娛樂的Gigi、Hubert早已在音樂節目中碰頭，Hubert日前於社交平台上載二人與歌曲監製蘇道哲的合照，問粉絲會否期待。

二人的合唱歌《愛是帶種缺陷的美》，二人同樣在帖文中寫道「經歷過最深刻的愛情後 接下來的愛情 都只是那次愛情的贗品」、「愛得太理所當然 才會耿耿於懷」。

歌曲現時未有工正式MV版本，只有於YouTube的歌詞版，及在各大音樂串流平台上架，但已經成為部份榜單的冠軍。

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齊齊角逐叱咤

Hubert、Gigi於《勁歌金曲頒獎典禮》當然會有優勢，更大有機會憑新歌拿下合唱歌曲獎。今年也是對二人難得的一年，皆因二人屬少有登上903歌榜的星夢歌手，兼且有份出席叱咤記招。

出道9年的Hubert憑《今天不營業》取下自己於903的第一首冠軍歌，Gigi的《真話的清高》曾登上903歌榜的第二位。

如果二人的合唱歌也成功上榜的話，為Gigi於叱咤奪新人獎會更有優勢！

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Gigi任Hubert演唱會嘉賓

Hubert將於本月尾於九展Starhall舉行一連兩場演唱會，他早前公佈特別嘉賓將會是鄭欣宜（Joyce）和炎明熹（Gigi）。

Gigi為師兄撐場，也相信二人也會合唱新歌，一眾Gi炎粉與Hubert的粉絲也要好好期待了！