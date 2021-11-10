【香港大球場】體育專員指重建後收費降低增設跑道　提高場地使用率

▲ 民政事務局體育專員楊德強表示，本地體育設施不足，需要興建新設施外，亦要善用現有場地。（資料圖片）

府擬在啟德體育園落成後改建香港大球場，將現時的4萬個座位大減至9,000個，並加設括環繞真草球場長400米的跑道，主要讓本地團體和學校舉辦體育活動。民政事務局體育專員楊德強表示，本地體育設施不足，需要興建新設施外，亦要善用現有場地，現時大球場使用率低，重建後收費降低，加設跑道，增加港超足球賽事租用的吸引力，並讓港島區學校及居民更多機會享用球場內的設施。

楊德強今（10日）在電台節目稱，本港整體體育設施不足，認爲要善用現有的體育場地，改建舊設施，相信大球場日後能舉辦中、小型的體育賽事，場地有清晰分工。日後啟德體育園落成後，大型體育賽事如國際7人欖球賽及香港對外隊的賽事將會轉到啟德舉辦，取代現時的大球場：

近年大球場入座率較高的賽事是2019年的曼城對傑志、伊朗對香港，都有1.3萬收看，但啟德體育園落成後，這些外隊賽事以致對港隊的賽事，可搬到該場地舉行，導致大球場的使用率更加少。

他補充，現時大球場較多座位，租用收費較旺角大球場等其他運動場昂貴，港超足球賽事都不願意租用，令其使用率低，而重建後大球場的收費會由以往貴旺角大球場十倍，改為與其相若，場地規格仍然符合舉辦國際賽的標準，只是座位數目減少，亦不會取代灣仔運動場，重建目的只是增加大球場使用率。

楊德強又表示，現時港島區有田徑跑道的運動場少，當區學校要在九龍或新界舉辦陸運會，香港大球場重建後將會新增田徑比賽設施，包括環繞真草球場的400米跑道，日後可以日間舉辦田徑賽事，晚上開放給市民使用。

最新影片推介：中年人易忽視黃斑病變 注意一個徵狀須求醫

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜